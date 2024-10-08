Хронологический отчет о судебном процессе братьев Менендес и последующей попытке переоценки

"Нет сомнений в том, что они совершили убийство," заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон в интервью CNN. "Вопрос в том, насколько они несут ответственность, учитывая весь контекст ситуации?"

Дело вновь привлекло к себе внимание более чем через тридцать пять лет после смертельного выстрела в Джосе и Китти Менедез в их роскошном особняке в Беверли-Хиллз. Трагедия привела к громкому суду над их сыновьями, Лайлом и Эриком, тогда им было 21 и 18 лет. Братья признались в убийстве, но заявили, что действовали в целях самозащиты, утверждая, что подвергались различным формам жестокости со стороны отца в течение многих лет.

Дело получило новую популярность благодаря документальному сериалу и драме Netflix. Обвинители заявили о намерении пересмотреть пожизненные сроки без права на освобождение братьев.

Вот хронологический обзор дела, от трагического инцидента до недавних попыток пересмотреть их приговор.

Трагедии и суды

Август 1989: Джосе Менедес, старший исполнительный директор RCA Records, и его жена Китти были застрелены из дробовика в их роскошном особняке в Беверли-Хиллз. Лайл позвонил в службу спасения, заявив: "Кто-то убил моих родителей".

Март 1990: Лайла задержала полиция, а Эрик сдался несколько дней спустя после их признания терапевту. Их обвинили в убийстве первой степени.

Июль 1993: В отдельных залах суда в Лос-Анджелесе, транслируемых на Court TV, обоих братьев судили отдельными жюри, как того требовал их адвокат. Обвинение утверждало, что они совершили убийство из корыстных побуждений, в то время как защита признала вину, но заявила, что они действовали в целях самозащиты, ссылаясь на годы эмоционального, психологического и сексуального насилия со стороны отца.

Январь 1994: Оба жюри не смогли вынести вердикт.

Октябрь 1995: Начался новый суд над братьями с одним жюри. В этом суде доказательства, связанные с сексуальным насилием, были исключены, согласно адвокатам защиты.

Март 1996: Обоих братьев признали виновными в убийстве первой степени.

Июль 1996: Каждому из них назначили пожизненное заключение без права на освобождение.

Переоценка

Май 2023: В документальном сериале Peacock "Menendez + Menudo: Boys Betrayed" бывший член бой-бэнда Menudo в письменном заявлении заявил, что был сексуально assaulted Джосе Менедесом, когда ему было всего 14 лет.

Адвокаты братьев Менедес подали ходатайство о пересмотре их приговора и приговоров в связи с новыми доказательствами со стороны члена бой-бэнда и письмом Эрика, в котором он описывал насилие перед убийствами. Ходатайство просило суд либо отменить приговоры братьев, либо предоставить им возможность представить доказательства на слушании.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса заявил, что изучает ходатайство.

Сентябрь 2024: Netflix выпустил криминальную драму "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", девятисерийный сериал, созданный Райаном Мёрфи и Иэном Бреннаном, посвященный убийствам.

"Сериал в основном исследует, как создаются монстры, а не рождаются", - сказал Мёрфи во время панели на премьере первого эпизода, согласно Netflix. "Мы не судим их поступки, а пытаемся понять их мотивы".

В ответ Эрик Менедес публично раскритиковал "отвратительные лживые" истории сериала и заявил, что шоу вернуло правду к эпохе, когда мужчин-жертв сексуального насилия игнорировали и относились к ним иначе, чем к женщинам.

"Такие ложные нарративы были оспорены многочисленными храбрыми жертвами за последние два десятилетия, которые нарушили молчание и заговорили", - написал он в заявлении, опубликованном в социальных сетях его женой.

5 октября 2024: Гаскон, окружной прокурор Лос-Анджелеса, сообщил CNN, что все больше убеждается в необходимости пересмотра нового доказательства, представленного защитой.

Он отметил, что общественное мнение о жертвах сексуального насилия изменилось, и жертвы, независимо от пола, сейчас относятся к ним с большим сочувствием. "Тридцать пять лет назад культурные нормы были другими. Сегодня jurado, скорее всего, по-другому подойдет к делу", - сказал он.

Он также признал, что шоу и фильмы о деле привлекли значительное внимание. "Но если бы не документальный фильм, мы, возможно, не говорили бы об этом сейчас. Мы, возможно, ждали бы, но документальный фильм, несомненно, повысил общественный интерес к делу", - добавил он.

Слушание по ходатайству братьев Менедес назначено на 29 ноября.

Возросший интерес к делу братьев Менедес привел к тому, что их адвокаты подали ходатайство о пересмотре их приговора и приговоров в связи с новыми доказательствами сексуального насилия. Мы, то есть братья Менедес, надеемся, что суд либо отменит их приговоры, либо предоставит нам возможность представить это доказательство на новом суде.

После выхода драмы Netflix Эрик Менедес публично раскритиковал шоу за "отвратительные лживые" истории о его прошлом. Он утверждал, что нарратив сериала вернулся к эпохе, когда мужчин-жертв сексуального насилия игнорировали, но подчеркнул, как храбрые жертвы с тех пор изменили это восприятие.

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