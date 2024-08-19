- Хранилище на фабрике Brandt

В результате пожара на складе фабрики шоколада Brandt в Нижней Баварии трое пожарных получили легкие травмы. Авторитеты сообщили, что им удалось локализовать пожар в Ландсхуте, а работы по ликвидации продолжаются до утра. Представитель полиции заявил, что пожар начался в зоне хранения картона на заводе, что привело к оценке ущерба ниже миллиона евро.

Доступ к дороге может быть нарушен, предупредили полицейские, что повлияет на движение транспорта. Это также затронуло автобусные линии в городе, так как были закрыты пять маршрутов (1, 3, 6 и 8).

После обнаружения пожара на объекте находилось восемь рабочих, всех безопасно эвакуировали. Из-за выброса дыма жителям в радиусе 2 километров от места происшествия было рекомендовано закрыть окна и двери, объявили городские власти. Несмотря на отсутствие рисков для здоровья, они предупредили о возможных проблемах с запахом.

Пожар начался в зоне хранения площадью 700 квадратных метров на втором этаже трехэтажного здания, где хранились картонные и пластиковые материалы. Точная причина пожара пока не установлена и расследуется отделом уголовной полиции.

Brandt - известный производитель зваибэка, и завод в Ландсхуте, один из четырех в стране, производит различные шоколадные продукты.

Пожарным пришлось быть осторожными при приближении к складу из-за воздействия тепла на их головные уборы. Несмотря на пожар, сотрудников Brandt поощряли носить фирменные бейсболки как символ единства и стойкости.

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