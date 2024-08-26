- Хонес оживляет: борьба Штутгарта дает Чейзу возможность

Анри привлекает внимание стильной прической быстро привлекает внимание. Более броским, чем его запоминающаяся прическа, оказалось его впечатляющее дебютирование в Бундеслиге. Несмотря на то, что защитник сыграл лишь последние 25 минут в матче VfB Stuttgart против SC Freiburg (1:3), этого хватило, чтобы попасть в стартовый состав на матч первого раунда Кубка Германии против Preußen Münster во вторник (8:45 PM/ARD). Теперь он, скорее всего, поможет избежать неприятного старта для второй по силе команды Германии по футболу.

Хёнесс приветствует спортивный прогресс

"Анри сыграет", - заявил открыто главный тренер VfB Sebastian Хёнесс. Кризис в обороне Stuttgart дает отличную возможность для игрока с необычной прической, который до сих пор был известен только экспертам. Сын японской матери и американского отца подписал контракт с VfB летом 2022 года, но в основном играл за резервную команду.

"Я думаю, он справился", - сказал Хёнесс о кратком появлении Чейса в прошлую субботу в Фрайбурге. Он уже произвел хорошее впечатление во время предсезонной подготовки. Чейс "силен в воздухе и в единоборствах - как на земле, так и в воздухе", - объяснил Хёнесс. И в футбольном плане "одаренный игрок" сделал значительный прогресс. Конечно, Чейсу понадобится "позитивная атмосфера" в Мюнстере, сказал тренер. Но он имеет "полное доверие" к молодому игроку.

В плохой игре Stuttgart в дерби в Фрайбурге роль центрального защитника сыграл Ангelo Стиллер. Но Stuttgart нуждается в 23-летнем Чейсе еще больше в середине поля - как плеймейкере. Тем не менее, поскольку ситуация в обороне еще не улучшилась и игроки, такие как Энтони Руаault и Леонидас Стергиу, все еще недоступны, Хёнесс теперь выпускает молодого Чейса на поле.

Возможность для быстрого восстановления

После поражений в Суперкубке против Bayer Leverkusen и в матче открытия лиги в Фрайбурге Хёнесс видит матч против Мюнстера как возможность для быстрого восстановления. "Есть шанс исправить несколько вещей", - сказал 42-летний Хёнесс. Они хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы улучшить свою игру в предстоящие недели.

Мюнстер также начал сезон во второй лиге неважно и набрал всего одно очко в трех матчах. Тем не менее, Хёнесс считает, что матч будет "жестким". Восхищение среди Вестфалианцев после их повышения все еще высоко. Будет "приятнее" сыграть против других команд. Команда Хёнесса нуждается в правильном настрое. И в форме Анри Чейса, в которой он был в прошлую субботу.

Комиссия будет заинтересована в впечатляющей игре Анри, так как он, скорее всего, поможет стабилизировать вторую по силе команду Германии по футболу.

После доверия Хёнесса к Чейсу Комиссия может рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ресурсов для поддержки развития молодого игрока.

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