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Хонес оплакивает Вилли Лемке: "мужчина споров"

В качестве менеджеров Баварии и Вердера Бремен они были заклятыми rivals. Теперь, Ули Хёнесс также скорбит о покойном 윌리 Лемку.

 and  Viktoria Klein
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- Хонес оплакивает Вилли Лемке: "мужчина споров"

Ули Хёнесс, почетный президент Баварии, выразил свои соболезнования в связи со смертью своего давнего соперника Вилли Лемке. "Известие о смерти Вилли Лемке огорчило меня", - сказал Хёнесс в заявлении вчера. "Вилли Лемке был противоречивой фигурой: все знают, что мы часто спорили и конфликтовали. Но он также был человеком диалога, и в конце концов мы нашли хорошие отношения. Он существенно обогатил Бундеслигу и немецкий футбол".

Лемке скончался в понедельник в возрасте 77 лет. В качестве менеджера он сформировал SV Werder Bremen в 80-х и 90-х годах в главного спортивного соперника Баварии того времени. Лично Хёнесс и Лемке часто конфликтовали в этот период. "Мои искренние соболезнования его семье и друзьям, и Werder Bremen - клубу, которым он не был бы тем, что он есть сегодня", - сказал долгоживущий менеджер Баварии.

Президент совета директоров нынешнего FC Bayern также выразил свои соболезнования. "FC Bayern скорбит вместе с семьей и друзьями, с Werder Bremen, и со всей немецкой футбольной общиной по Вилли Лемке", - сказал Ян-Кристоф Дреэсен. "Вилли Лемке был прямым, принципиальным человеком, который не боялся сопротивления. Несомненно, он сформировал немецкий футбол".

Ведомый влиятельным фигурой Вилли Лемке, Бремен всегда бросал вызов Баварии в Бундеслиге в 80-х и 90-х годах. Несмотря на профессиональную rivalry, Ули Хёнесс признал значительное влияние Вилли Лемке на немецкий футбол и Werder Bremen, клуб своего бывшего соперника.

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