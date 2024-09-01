- Холм отмечает результаты выборов "АфД" как значительный триумф

Взглянув на результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, лидер партии AfD в Мекленбурге-Передней Померании Леф Эрик Холм считает их значительной победой. "Сегодня можно смело сказать, что AfD - это партия народа", - заявил он после подсчета голосов. "Мы впервые стали самой сильной силой в немецкой земле в Тюрингии, а в Саксонии мы абсолютно наравне с ХДС".

Холм назвал это политическим землетрясением, так как общество больше не хочет, чтобы с ним обращались как с детьми, и жаждет перемен. "Люди устали от того, что их считают протестными голосами, и хотят, чтобы их услышали", - сказал он. По его мнению, причиной голосов не было протестное голосование, а настоящая вера в AfD.

Холм считает, что статус-кво больше не существует с AfD. Он призвал другие партии, даже в Мекленбурге-Передней Померании, не игнорировать желания избирателей и не придерживаться менталитета "мы против них". "Люди хотят AfD и четкие реформы, а не левоцентристские коалиции, блокирующие изменения", - твердо заявил он. Более того, сегодняшний голос был "вопиющим отказом" от коалиции "светофор".

Выборы в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании представляют собой возможность для AfD продолжить свой рост, считает Холм. Успех в Тюрингии и Саксонии показал, что AfD больше не воспринимается как протестная партия, а как партия народа в этих регионах, что может привести к сдвигу и на выборах в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании.

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