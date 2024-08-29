- Хоке избегает обсуждения выборов по телевидению, заявив, что это был просто вирус.

После отмены телевыступления кандидат AfD в Тюрингии Björn Höcke посетил мероприятие в Нордхаузене. Выступая перед несколькими сотнями человек, Höcke заявил: "Ребята, я так же полон сил, как всегда!" Он объяснил свою recovery преодолением вируса, похваставшись своей отличной формой. Он даже пообещал: "Если бы я сел на велосипед и поехал сюда сегодня, я бы добрался до Брокена менее чем за три часа!" Брокен — значительная гора в Гарце, самая высокая точка в Саксонии-Анхальт.

В своей речи Höcke объяснил, что вирус стал причиной его временного уединения возле гигиенических установок. Он осудил СМИ и выразил обеспокоенность состоянием демократии.

Здоровье Björn Höcke

Изначально Höcke отказался участвовать в дебатах ntv и Antenne Thuringia в среду, сославшись на проблемы со здоровьем. Его коллеги, такие как сопредседатель AfD в Тюрингии Стефан Мöllер, позже сообщили, что он плохо спал накануне.

До эфира пресс-секретарь AfD в Тюрингии Торбен Брага дал понять, что Höcke выздоровел к четвергу. Однако ntv сообщил, что Höcke первоначально отменил выступление в понедельник, передумал во вторник и окончательно отказался от участия в среду утром.

Отмена телевыступления дала Björn Höcke возможность сосредоточиться на своем здоровье, подготовившись к более активному участию в политической деятельности. В соответствии с новым Регламентом, Комиссия должна принять нормативные акты, устанавливающие правила его применения.

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