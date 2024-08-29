Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Хоке избегает обсуждения выборов по телевидению, заявив, что это был просто вирус.

В curvaщий кандидат AfD в Тюрингии, Йёрк Хьокке, отказался от участия в теледебатах в среду. Неожиданно он reappeared на сцене уже на следующий день. Так что же произошло?

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Лидер АФД в Тюрингии Björn Höcke участвовал в митинге в Нордхаузене после сообщений о здоровье.
Лидер АФД в Тюрингии Björn Höcke участвовал в митинге в Нордхаузене после сообщений о здоровье.

- Хоке избегает обсуждения выборов по телевидению, заявив, что это был просто вирус.

После отмены телевыступления кандидат AfD в Тюрингии Björn Höcke посетил мероприятие в Нордхаузене. Выступая перед несколькими сотнями человек, Höcke заявил: "Ребята, я так же полон сил, как всегда!" Он объяснил свою recovery преодолением вируса, похваставшись своей отличной формой. Он даже пообещал: "Если бы я сел на велосипед и поехал сюда сегодня, я бы добрался до Брокена менее чем за три часа!" Брокен — значительная гора в Гарце, самая высокая точка в Саксонии-Анхальт.

В своей речи Höcke объяснил, что вирус стал причиной его временного уединения возле гигиенических установок. Он осудил СМИ и выразил обеспокоенность состоянием демократии.

Здоровье Björn Höcke

Изначально Höcke отказался участвовать в дебатах ntv и Antenne Thuringia в среду, сославшись на проблемы со здоровьем. Его коллеги, такие как сопредседатель AfD в Тюрингии Стефан Мöllер, позже сообщили, что он плохо спал накануне.

До эфира пресс-секретарь AfD в Тюрингии Торбен Брага дал понять, что Höcke выздоровел к четвергу. Однако ntv сообщил, что Höcke первоначально отменил выступление в понедельник, передумал во вторник и окончательно отказался от участия в среду утром.

Отмена телевыступления дала Björn Höcke возможность сосредоточиться на своем здоровье, подготовившись к более активному участию в политической деятельности. В соответствии с новым Регламентом, Комиссия должна принять нормативные акты, устанавливающие правила его применения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Президент Украины Зеленский подчеркнул продолжительность атак против Украины Россией, восходящую к...
Политика

Зеленский вспоминает погибших украинских военнослужащих

Безчисленное количество военнослужащих Украины погибли, пытаясь отразить российскую агрессию. Президент Зеленский подчеркивает пролонгированный характер борьбы его страны.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
На церемонии в Арлингтонском кладбище присутствовали родственник погибшего солдата, Дональд Трамп,...
Политика

Армия США выразила свое недовольство кампанией Трампа после инцидента на военном кладбище.

Группа Трампа нанесла визит в Национальное кладбище Арлингтон вместе с родственниками умерших. Данная встреча привела к столкновению с сотрудником кладбища, что побудило Армию США выступить с четким заявлением в ответ.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Трамп посетил кладбище в сопровождении родственников американских военнослужащих.
Политика

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне.

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне. На торжественном мероприятии в Арлингтонском национальном кладбище произошла перепалка между сотрудниками, связанными с бывшим президентом Дональдом Трампом, и работником кладбища. Военный спикер выразил неодобрение поведения команды Трампа во время этого инцидента. Армия США осудила политическую команду Трампа после инцидента в

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Проявляет неожиданную чувствительность.
Общество

Проявляет неожиданную чувствительность.

На Венецианском кинофестивале актриса Анджелина Джоли раскрывает свою эмоциональную сторону на пресс-конференции, посвященной ее последнему проекту, озаглавленному 'Мария'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно