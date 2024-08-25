- Хоффенхайм забирает защитника Хранака.

TSG 1899 Hoffenheim подписал контракт с чешским центральным защитником Робином Хранайчем из «Виктории Пльзень». 24-летний международный игрок, похоже, подписал длительное соглашение с клубом.

Временно исполняющий обязанности главного тренера Франк Крамер прокомментировал: «Робин — серьезный соперник в единоборствах, он продемонстрировал свой талант как постоянный игрок в сборной Чехии на Евро в Германии. Он обладает неплохой скоростью и техникой, проявляет храбрость и активность».

Хоффенхайм по-прежнему нуждается в центральном защитнике. В матче за победу со счетом 3:2 в стартовом матче сезона против «Гольштейна Киль» полузащитник Антон Штах выручил оборону. Хранайч был связан с «Пльзенем» до 2027 года и, как сообщается, перешел за значительную восьмизначную сумму. Хоффенхайм не раскрыл сумму трансфера. Хранайч присоединится к Павелу Кадержабку, Давиду Юрашеку и Адаму Хлосеку, которые перешли из «Байера», став четвертым чешским игроком в составе Хоффенхайма в Лиге Европы.

Хоффенхайм, который в настоящее время нуждается в центральном защитнике, укрепил свой состав подписанием Робина Хранайча из «Виктории Пльзень». Кроме Хоффенхайма, другие команды Бундеслиги также могут заинтересоваться талантами из сборной Чехии, учитывая впечатляющие выступления Хранайча на Евро в Германии.

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