- Хоффенхайм выражает опасения по поводу возможного преследования в отношении Хоппа, исходящего от собственных болельщиков команды.

Фанаты ТСГ 1899 Хоффенхайм впервые выразили свое недовольство во время летнего перерыва, что вызвало насмешки в других футбольных лагерях: "У Хоффенхайма даже есть фанатская база?" Недовольство покровителем Диетмаром Хоппом и клубом вспыхнуло внутри клуба, когда он начал свой 17-й сезон в Бундеслиге. По сообщениям, ситуация обострилась перед первой домашней игрой против Хольштайна Киля в субботу, когда официальные лица клуба опасались, что группа из 20-40 ультрас может сорвать матч с помощью оскорбительных баннеров.

Два фанатских клуба объявили войну своей ТСГ, как заявило руководство. Фанаты, разозленные, должны вызвать дальнейший шум во время первой домашней игры.

"Мы не хотим подавлять никакого мнения, но мы не хотим, чтобы Диетмар Хопп преследовали в его собственном стадионе", - объявил клуб. Основная цель - привести фанатов к столу переговоров после полного прекращения общения с ТСГ. В качестве первого шага Хоффенхайм планирует удалить определенные сектора на стадионе в Зинсхайме из-за возможности создания там провокационных баннеров.

Фанаты неоднократно обвиняли агентство игроков Rogon, в частности его сооснователя Роджера Виттманна, в чрезмерном влиянии внутри клуба. Близкие отношения Виттманна с Хоппом стали предметом их критики.

Однако вопрос об influence Виттманна теперь вторичен. В июле ТСГ, под руководством временного президента Симоне Энгельхардт, представляющей основного акционера, запустила масштабное наступление. Клуб расстался с Розеном - только недавно назначенный юрист Маркус Шютц сохранил свою позицию среди бывших членов правления. Пирмин Швеглер, который служил главой профессионального футбола, также покинул оперативный бизнес клуба.

Фанаты демонстрировали баннеры с резкой критикой ответственных лиц вокруг арены в Зинсхайме и тренировочного центра Цузенхаузен. Один плакат гласил: "125 лет ТСГ - построено и разрушено - Спасибо за ничего!" Другой плакат лично атаковал Хоппа: "Мы - клуб. Хопп, оставь нас в покое!"

84-летний миллиардер и сооснователь SAP Хопп еще не прокомментировал ситуацию. Его влияние, даже как акционера в операционной компании, все еще считается значительным. Хопп ранее отказался от своих голосующих прав в родительском клубе. С 2023 года клуб официально считается одним из 50+1 клубов, что дает руководству больше власти. Правило, в основном, гарантирует, что инвесторы не могут обладать большинством голосов в капитальных компаниях клубов. Хоффенхайм на протяжении многих лет пользовался специальным разрешением из-за Хоппа.

Городской голова Зинсхайма Йорг Альбрехт теперь баллотируется на пост президента ТСГ. После завершения своего срока как мэра в конце августа Альбрехт станет председателем ассоциации "Анпифф инс Лайбен", проекта Хоппа.

Футбольные профессионалы обычно игнорируют такие волнения в высшем руководстве. Однако увольнение Розена и Швеглера посреди трансферного периода также создает вызов для участника Лиги Европы: тренер Пеллегрино Матараццо видит "несколько открытых строительных площадок" в команде и честно признает: "Это определенно не идеальная подготовка, если вы хотите начать тройную нагрузку". Он надеется, что временный менеджер Франк Крамер укрепит команду после ухода Розена посреди трансферного периода и что стабильность вернется в клуб.

Попытка клуба удалить определенные сектора на стадионе в Зинсхайме, чтобы предотвратить провокационные баннеры, воспринимается как попытка утихомирить недовольные фанатские группы. Несмотря на критику Роджера Виттманна и его влияния, внимание сосредоточилось на адресации претензий фанатов к Диетмару Хоппу.

Между тем, другие клубы продолжают задаваться вопросом о фанатской базе Хоффенхайма, повторяя чувство: "Даже ТСГ 1899 Хоффенхайм имеет фанатскую базу?" - указывая на беспорядки внутри клуба.

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