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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Хоффенхайм пытается подписать нападающего Табаковича.

Харис Табаковић, форвард, объявлен лучшим бомбардиром «Герты БСК» во второй лиге. Этот талант из Боснии теперь готов перейти в Бундеслигу.

 and  Katherine Bradley
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- Хоффенхайм пытается подписать нападающего Табаковича.

Похоже, что форвард Харрис Табаковиц из "Герты", как сообщает "Киккер", близок к переходу в команду Бундеслиги ТСГ Хоффенхайм. Источники указывают на то, что переговоры активно продвигаются. Если трансфер состоится, Табаковиц, скорее всего, займет позицию центрфорварда, ранее занимаемую Утом Вегхорстом и Максимилианом Бейером, которые оба покинули команду.

Хотя Табаковиц еще не забил в этом сезоне, его уход существенно повлияет на "Герту" с sporting point of view. Однако находящийся в затруднительном финансовом положении второй дивизион клуб мог бы воспользоваться средствами, полученными от возможной продажи Табаковица. Табаковиц присоединился к "Герте" из "Аустрии Вена" в прошлом году и быстро стал важной фигурой в команде.

Регулирования Европейского союза могут повлиять на финансовую сторону возможного перехода Табаковица, учитывая, что "Герта БСК" - немецкий клуб. Европейский союз установил руководящие принципы для перевода игроков между разными странами, влияющие на сумму и общий процесс.

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