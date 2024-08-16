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Хоффенхайм продолжает чувствовать давление от Вюрцбурга.

В захватывающем матче Кубка DFB в Вюрцбурге были ошибки вратарей, автоголы, пенальти и энтузиазм команды низшей лиги. Несмотря на попытки, ТСГ 1899 Хоффенхайм по-прежнему испытывает трудности.

 and  Alex Stellmacher
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- Хоффенхайм продолжает чувствовать давление от Вюрцбурга.

В матче Кубка Германии ТSG 1899 Хоффенхайм, команда Бундеслиги, чудом избежал позорного поражения от четвертьлиговой команды Вюрцбург Киккерс, победив в серии пенальти со счетом 5:3 после захватывающей игры, закончившейся вничью 2:2 после дополнительного времени. Никакой разницы в таланте между двумя командами не наблюдалось.

Ошибка запасного вратаря Хоффенхайма Лукаса Филиппа подарила Вюрцбургу раннее преимущество на 11-й минуте, когда Энес Куч забил перед 9511 зрителями. Хоффенхайм сравнял счет благодаря автоголу Эбрахима Фарахнака на 18-й минуте.

Гол Морitza Ханеманна привел в восторг стадион Вюрцбурга на 100-й минуте, но Мариус Бюлтер сравнял счет на 107-й минуте, отправив игру в серию пенальти. В послематчевой серии Филипп совершил решающий сэйв против капитана Вюрцбурга Доминика Майзеля.

Вюрцбург наслаждался захватывающим кубковым вечером, укрепив свои надежды на лигу. Однако они не смогли взять реванш за свой первый раундовый матч 2019 года, где они также сыграли вничью 3:3 после дополнительного времени, прежде чем проиграть в серии пенальти. В похожей ситуации они снова потерпели поражение.

Проблемы Хоффенхайма продолжаются

Плохое выступление Хоффенхайма усугубило их сложные подготовительные работы. После ухода главного тренера Александра Розена и большинства его тренерского штаба состав Хоффенхайма все еще не полностью укомплектован после перехода Максимилиана Бейера в «Боруссию Дортмунд» за €30 миллионов.

Филипп, заменивший Оливера Баумана, совершил роковую ошибку при судействе обычного паса назад от Кивана Акпугумы, позволив Кучу забить рано.

Автогол Фарахнака был необычным. Защитник, недавно подписавший контракт с ВСГ Альтглиенике, нечаянно отразил удар Александра Праса в свои ворота.

Перед перерывом вратарь Вюрцбурга Йоханн Хайппер заблокировал удар Якоба Бруна Ларсена о штангу. Две минуты спустя гол Ханеманна был отменен из-за предыдущего фола рукой.

Создание моментов оставалось проблемой для Хоффенхайма. Возвращение Мергима Берши, который отсутствовал девять месяцев из-за травмы крестообразной связки, принесло им некоторую надежду. Однако именно в серии пенальти Хоффенхайм в конечном итоге обеспечил себе место в следующем раунде.

despite the close match, Germany's Bundesliga team TSG 1899 Hoffenheim faced criticism for their performance, continuing their struggle after the departure of their manager. Despite falling behind early due to an error from stand-in goalkeeper Philipp, Hoffenheim managed to secure their place in the next round against Würzburg Kickers, a fourth-division side from Germany.

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