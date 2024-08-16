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Хоффенхайм, Майнц и Сент-Паули: команды Бундеслиги едва избежали источника смущения

Под ورئيس βρίσκεται-cross teams может предложить значительные испытания для фаворитов даже в первых раундах выбывания. Кажется, что соответствующие победы собак сразу. Могут ли менее известные клубы продвинуться на следующую ступень?

 and  Anthony Ross
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- Хоффенхайм, Майнц и Сент-Паули: команды Бундеслиги едва избежали источника смущения

Три команды Бундеслиги едва избежали позора в первом туре Кубка Германии. ТСГ Хоффенхайм победил в серии пенальти нижнелиговый клуб Вюрцбург Киккерс со счётом 5-3 (2-2, 1-1) после ничьей 2-2 (1-1, 1-1) в дополнительное время. Никакой видимой разницы в классе не наблюдалось.

ФСВ Майнц одержал победу 3-1 (1-1, 0-1) над соседом из третьей лиги Вейхен Виднес в дополнительное время, благодаря поздним голам Буркардта и Амири, которые переломили сопротивление хозяев.

Промoted FC St. Pauli также столкнулся с угрозой досрочного вылета, но в итоге победил 3-2 (2-2, 1-0) против клуба региональной лиги Хальлешер ФК в дополнительное время. Новичок Бундеслиги St. Pauli пропустил два гола в Хальле, но смог вырвать победу для своего нового тренера в последние секунды.

Аутсайдеры создают проблемы для топ-клубов

Вюрцбург повел после ошибки вратаря ТСГ Лукаса Филиппа, который неудачно сыграл на выходе, позволив Энесу Кучу забить на 11-й минуте. Александр Прасс (18.) сравнял счет для команды Бундеслиги, но Морitz Hannemann (100.) дал надежду аутсайдерам в дополнительное время, прежде чем Мариус Бюлтер (107.) вернул лидерство ТСГ.

В Хальле профессиональный вратарь также допустил ошибку: Никола Василй неудачно выбил мяч, позволив Цириллу Аконо открыть счет (11.). Йоханнес Эгстеин (48.) сравнял счет во втором тайме, но Мариус Хауптманн (62.) восстановил преимущество Хальле. St. Pauli был близок к вылету в основное время, но Адам Дзвигала (90+4) спас ситуацию и Ларс Ритzka (110.) забил победный гол в дополнительное время.

В Вайсбадене хозяева вышли вперед благодаря голу Тарика Гюзючина (15), но Доминик Кохр (59.) сравнял счет. Майнц не впечатлял, и матч перешел в дополнительное время, где Джонатан Буркардт (113.) и Надим Амири (120+1) обеспечили победу.

В матче Вюрцбург против ТСГ Хоффенхайм Морitz Hannemann сравнял счет в дополнительное время после ошибки Хана-Ноа Массенго, позволив аутсайдерам на время потрясти команду Бундеслиги. Несмотря на гол Ханнеманна, Бюлтер вернул лидерство Хоффенхайму, и ТСГ чудом прошел дальше в серии пенальти.

В матче St. Pauli против Хальлешер ФК вратарь St. Pauli продемонстрировал свои последние секунды реакции, отразив удар Хальле и вынудив сыграть дополнительное время. В дополнительное время Ритzka забил решающий гол для команды,刚刚升入 Бундеслиги, сняв давление с нового тренера.

Играющий текст: Оба аутсайдера смогли потрясти своих соперников из высшего дивизиона, выйдя вперед и даже заставив сыграть дополнительное время в своих матчах Кубка Германии.

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