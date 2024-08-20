- Хоффенхайм готовится к протестам своих сторонников против Хоппа

Администрация Хоффенхайма находится в состоянии повышенной готовности, ожидая значительных протестов от своих болельщиков перед матчем-открытием Бундеслиги против Хольштайна Kiel. Настроение перед матчем в субботу (15:15/Sky) было описано клубом как "напряженное". Кажется, существует коммуникационный разрыв между клубом и его фанатскими группами.

В качестве предупредительной меры клуб очищает сектор болельщиков на стадионе в Синсхайме, так как там могут быть выставлены оскорбительные лозунги. На пресс-конференции клуб заявил, что не пытается подавлять чьи-либо мнения, но хочет защитить "Дитмара Хоппа от издевательств на его собственном стадионе". Их цель - вовлечь болельщиков в диалог.

Оскорбительные лозунги в адрес Хоппа

Основная проблема возникла после заметного шага, предпринятого ТСГ во время летнего перерыва: увольнение многолетнего менеджера Александра Розена, оставив только недавно назначенного юриста Маркуса Шуца среди бывших четырех управляющих директоров.

После этого болельщики ТСГ вывесили баннеры вокруг арены в Синсхайме и тренировочного центра в Цузенхаузене, критикуя принятые решения. Один баннер гласил: "125 лет ТСГ - построено и разрушено - Спасибо за ничего!" Другой был направлен лично против Хоппа: "Мы, болельщики, - клуб. Хопп, уходи!"

Раздражение среди организованных болельщиков сохраняется с тех пор. Кроме того, были зарегистрированы эскалации нападок на временного президента Симоне Энгельхардт и мэра Синсхайма Йорга Альбрехта, который баллотируется на пост президента клуба на выборах 2 сентября. Оба связаны с фракцией Хоппа.

Фан-клуб "Молодые парни 07" считает это "наиболее значительным испытанием единства" для клуба. Они считают, что ТСГ - это жизненное дело Хоппа, но теперь пришло время ему уйти. 84-летний миллиардер еще не прокомментировал недавние решения и их последствия. Враждебные кричалки и сообщения в адрес Хоппа звучали уже давно, но в основном они исходили от болельщиков других клубов Бундеслиги.

Несмотря на усилия клуба вовлечь болельщиков в диалог и избежать подавления мнений, баннер "Мы, болельщики, - клуб" прямо обращается к Дитмару Хоппу с заявлением "Хопп, уходи!". Небо над Синсхаймом накрыто напряжением, так как протесты против Хоппа продолжаются перед матчем-открытием Бундеслиги Хоффенхайма.

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