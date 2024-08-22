Ходят слухи, что вертолет Раиси разбился из-за лишнего веса.

Иранские следователи рано пришли к выводу, что крушение вертолета, повлекшее за собой гибель президента Раиси, не было умышленным. Они винят в этом перегрузку на борту. Между тем, новый президент свободен составлять свой кабинет, что не обходится без критики.

Как сообщает Фарс, власти безопасности уверены, что крушение вертолета было несчастным случаем. Ранее армия заявила в мае, что в крушении не было признаков криминальной деятельности. По данным Фарса, на борту было больше пассажиров, чем позволял протокол безопасности. Неспособность вертолета взлететь из-за перегруза стала причиной крушения. Следователи исключили возможность вмешательства в электронные системы или хакерства. Не было найдено никаких следов токсичных веществ.

Трагический инцидент произошел 19 мая на северо-западе Ирана во время полета президентского вертолета в Табриз. Все восемь человек на борту, в том числе министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан, погибли в результате крушения.

Мускулы Пешескяна в парламенте

Заменивший Раиси реформатор Масуд Пешескян получил одобрение своего кабинета от иранского парламента, заполнив все 19 министерских постов на заседании, транслируемом государственным телевидением. Пешескян пошел на компромиссы из-за оппозиции парламента, чтобы провести своих предпочтительных кандидатов. В качестве министра иностранных дел он назначил 61-летнего Аббаса Арагтши, карьерного дипломата, выступающего за диалог с Западом.

Изначально Пешескян представлял "идеальных" кандидатов для своего кабинета, но отсутствие одобрения парламента заставило его пойти на компромисс. Он ценит консенсусное правительство выше, чем навязывание своей идеальной версии.

Газета "Этемад", близкая к реформаторам, сообщила, что это первый раз за 23 года, когда иранский парламент единогласно утвердил назначения президента на посты в кабинете.

После голосования Пешескян поделился фотографией себя с консервативным спикером парламента Мохаммедом Багером Гхалибафом и председателем Верховного суда Ирана Голамхоссейном Мохсеном Эжеи в сервисе X, подписав "Консенсус для Ирана". Гхалибаф заверил в X, что парламент поддержит правительство в решении проблем страны.

Двойное количество женщин, половина признания

Пешескян победил на президентских выборах в Иране в июле. Как единственный реформаторский кандидат, он получил широкую поддержку.

Новый министр иностранных дел Арагтши известен своей поддержкой диалога с Западом, но недавно выразил свою "непреклонную поддержку оси сопротивления". Эта коалиция включает группы, выступающие против Израиля, такие как радикальная палестинская организация ХАМАС и ливанская шиитская милиция Хезболла. В 2013 году Арагтши возглавлял переговоры по ядерной программе с Западом, которые в итоге привели к ядерному соглашению в 2015 году, но рухнули после одностороннего выхода США в 2018 году.

Кабинет Пешескяна теперь включает только одну женщину-министра, Фарсанех Садег, что делает ее второй женщиной, занимающей министерский пост со времени основания Исламской Республики Иран в 1979 году. Министерство обороны теперь возглавляет генерал Асис Насирсадех, бывший командующий ВВС.

Ключевые должности:

Министр разведки: Эсмаил Катиб, спорный фигурант американских санкций, ранее служивший при президенте Раиси.

Министр внутренних дел: Эскандар Момени, высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции и бывший судья.

Министр юстиции: Амин-Хусейн Рахими, который служил при президенте Раиси.

Министр культуры и исламского руководства: Аббас Салехи, который занимал эту должность с 2017 по 2021 год во время президентства Рухани.

Министр экономики и финансов: Абдолнассер Хемати, бывший глава Центрального банка Ирана и кандидат на президентских выборах 2021 года.

Назначение Пешескяна подверглось критике со стороны реформаторов, в частности, за выбор консервативных политиков из бывшего правительства Раиси. Они также сожалеют о недостаточном представительстве этнических и религиозных меньшинств и женщин в кабинете Пешескяна.

Комиссия, ответственная за расследование крушения вертолета, которое привело к гибели президента Раиси, пришла к выводу, что это был несчастный случай, вызванный перегрузкой на борту. Несмотря на то, что новый президент Масуд Пешескян получил большинство своих назначений в кабинет, одобренных иранским парламентом, его выбор только одной женщины-министра, Фарсанех Садег, подвергся критике со стороны реформаторов.

Читайте также: