Хламидиоз продолжает влиять на здоровье: проблемы с его ликвидацией

Половозрастные инфекции, вызванные хламидией, являются наиболее распространенными среди населения, особенно среди молодежи, согласно Федеральному центру здравоохранения (BZgA). Недавнее исследование показывает, что эти бактериальные патогены могут выживать в организме, используя определенные ниши в желудочно-кишечном тракте.

В результате могут происходить повторные инфекции в различных тканях, в том числе в половом тракте, как объясняет команда исследователей, возглавляемая Томасом Рюделем из Университета Вюрцбурга в журнале "PLoS Pathogens".

Бактериальная спячка

Существующие знания об этой гипотезе в основном основаны на исследованиях на мышах, которые имеют ограниченную применимость к людям, предупреждают авторы. Таким образом, остается неясным, может ли желудочно-кишечный тракт человека действительно служить местом для хронических инфекций хламидией, действуя как резервуар для последующих инфекций полового тракта.

Персистенция - это состояние, в котором бактерии продолжают существовать, но больше не размножаются. Многие бактерии входят в это спящее состояние в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды и возвращаются к обычному циклу роста при более благоприятных условиях. Из-за минимального размножения бактерий во время фазы персистенции редко или вообще не проявляются симптомы, что делает лечение персистирующих инфекций антибиотиками сложной задачей.

Эксперименты на инженерных мини-органах

Исследователи, возглавляемые Рюделем, использовали органоиды, или трехмерные инженерные мини-органы, созданные из клеток желудочно-кишечного тракта человека в качестве основы. Эпителиальные клетки из желудка, тонкой кишки и толстой кишки культивировались на питательном среде, чтобы образовать однослойную клетку, и инфицировались хламидией трахоматис.

Хламидия может проникать в клетки через специальные механизмы и впоследствии развиваться в обычные или подобные персистенции формы роста. Здоровый, неповрежденный эпителий, по-видимому, устойчив к инфекциям C. trachomatis, предлагают исследователи. Вероятно, эпителиальный барьер должен быть поврежден, например, через воспаление, пролиферацию или микролезions на слизистой оболочке, чтобы позволить инфекцию.

Команда признает, что используемая модель не имеет значительных особенностей, в том числе естественной микробной колонизации и функционирующей иммунной системы.

Бесплодие как потенциальное последствие

Хламидия трахоматис - это специфический для человека бактериальный патоген, который является одним из основных возбудителей половых инфекций (ПИС) во всем мире. Часто инфекции не вызывают видимых симптомов, хотя могут испытывать такие симптомы, как выделения, жжение при мочеиспускании или боль во время секса. Симптомы могут разрешиться самостоятельно или полностью, согласно BZgA.

Однако хроническая хламидийная инфекция все еще может присутствовать в организме, распространяясь дальше, как подчеркивает BZgA. При отсутствии лечения она может привести к воспалению репродуктивных органов, которое со временем может привести к бесплодию tanto у мужчин, как и у женщин. При ранней идентификации антибиотики обычно могут быстро и эффективно вылечить инфекцию.

Недавно проведенное исследование предполагает, что хламидия, бактериальный патоген, может выживать в желудочно-кишечном тракте человека, используя определенные ниши, потенциально действуя как резервуар для будущих инфекций полового тракта. Во время фазы персистенции многие бактерии, в том числе хламидия, входят в спящее состояние в ответ на неблагоприятные условия, минимизируя размножение и часто вызывая мало или вообще не вызывая симптомов, что делает лечение персистирующих инфекций антибиотиками сложной задачей.

Читайте также: