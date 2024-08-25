Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиБактерии

Хламидиоз продолжает влиять на здоровье: проблемы с его ликвидацией

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Вычислительная инфекция хламидиоза
Вычислительная инфекция хламидиоза

Хламидиоз продолжает влиять на здоровье: проблемы с его ликвидацией

Половозрастные инфекции, вызванные хламидией, являются наиболее распространенными среди населения, особенно среди молодежи, согласно Федеральному центру здравоохранения (BZgA). Недавнее исследование показывает, что эти бактериальные патогены могут выживать в организме, используя определенные ниши в желудочно-кишечном тракте.

В результате могут происходить повторные инфекции в различных тканях, в том числе в половом тракте, как объясняет команда исследователей, возглавляемая Томасом Рюделем из Университета Вюрцбурга в журнале "PLoS Pathogens".

Бактериальная спячка

Существующие знания об этой гипотезе в основном основаны на исследованиях на мышах, которые имеют ограниченную применимость к людям, предупреждают авторы. Таким образом, остается неясным, может ли желудочно-кишечный тракт человека действительно служить местом для хронических инфекций хламидией, действуя как резервуар для последующих инфекций полового тракта.

Персистенция - это состояние, в котором бактерии продолжают существовать, но больше не размножаются. Многие бактерии входят в это спящее состояние в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды и возвращаются к обычному циклу роста при более благоприятных условиях. Из-за минимального размножения бактерий во время фазы персистенции редко или вообще не проявляются симптомы, что делает лечение персистирующих инфекций антибиотиками сложной задачей.

Эксперименты на инженерных мини-органах

Исследователи, возглавляемые Рюделем, использовали органоиды, или трехмерные инженерные мини-органы, созданные из клеток желудочно-кишечного тракта человека в качестве основы. Эпителиальные клетки из желудка, тонкой кишки и толстой кишки культивировались на питательном среде, чтобы образовать однослойную клетку, и инфицировались хламидией трахоматис.

Хламидия может проникать в клетки через специальные механизмы и впоследствии развиваться в обычные или подобные персистенции формы роста. Здоровый, неповрежденный эпителий, по-видимому, устойчив к инфекциям C. trachomatis, предлагают исследователи. Вероятно, эпителиальный барьер должен быть поврежден, например, через воспаление, пролиферацию или микролезions на слизистой оболочке, чтобы позволить инфекцию.

Команда признает, что используемая модель не имеет значительных особенностей, в том числе естественной микробной колонизации и функционирующей иммунной системы.

Бесплодие как потенциальное последствие

Хламидия трахоматис - это специфический для человека бактериальный патоген, который является одним из основных возбудителей половых инфекций (ПИС) во всем мире. Часто инфекции не вызывают видимых симптомов, хотя могут испытывать такие симптомы, как выделения, жжение при мочеиспускании или боль во время секса. Симптомы могут разрешиться самостоятельно или полностью, согласно BZgA.

Однако хроническая хламидийная инфекция все еще может присутствовать в организме, распространяясь дальше, как подчеркивает BZgA. При отсутствии лечения она может привести к воспалению репродуктивных органов, которое со временем может привести к бесплодию tanto у мужчин, как и у женщин. При ранней идентификации антибиотики обычно могут быстро и эффективно вылечить инфекцию.

Недавно проведенное исследование предполагает, что хламидия, бактериальный патоген, может выживать в желудочно-кишечном тракте человека, используя определенные ниши, потенциально действуя как резервуар для будущих инфекций полового тракта. Во время фазы персистенции многие бактерии, в том числе хламидия, входят в спящее состояние в ответ на неблагоприятные условия, минимизируя размножение и часто вызывая мало или вообще не вызывая симптомов, что делает лечение персистирующих инфекций антибиотиками сложной задачей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Инцидент с ножевым ножом в Солингене вызывает дискуссию по поводу ограничений на оружие
Главные темы

Инцидент с ножевым ножом в Солингене вызывает дискуссию по поводу ограничений на оружие

Инцидент с ножевым ножом в Солингене вызывает дискуссию по поводу ограничений на оружие Министры внутренних дел и юстиции теперь обязаны предложить эффективную стратегию борьбы с растущим количеством ножевых атак среди молодых мужчин, как заявил Фрай в интервью газете. По его мнению, такая стратегия могла бы включать введение зон, свободных от

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Дрон был перехвачен Хезболлой в воздушном пространстве Северного Израиля.
Главные темы

В значительном нападении, Хезболла нацелена на Израиль, развязав орды ракет и дронов.

Четыре недели после устранения своего военного лидера, киевская шиитская милиция Хезболла начала существенную атаку против Израиля. Эта атака была объявлена в воскресное утро, с запуском более 300 ракет в северный Израиль. В ответ Израиль объявил состояние чрезвычайной ситуации и израильская...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение о запрете на оружие после инцидента в Соллингене
Главные темы

Обсуждение о запрете на оружие после инцидента в Соллингене

Нападение ножом в Гринау, Северный Рейн-Вестфалия, со смертельным исходом и тремя жертвами усиливает дискуссию о запрете ношения ножей в общественных местах. Фракция Союза в Бундестаге призывает к внезапным проверкам у сотрудников полиции, как заявил депутат-портфельщик Торстен Фрай (ХДС)...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Различные лица почтили жертв в Солingen цветами, свечами и письменными сообщениями.
Политика

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы.

Пострадавшие из Соллингена переместились за пределы горы. После нападения с ножом в Солingen пострадало больше, чем трое. Некоторые скончались от полученных травм, а другие сейчас получают медицинскую помощь. Среди последних есть те, кто получил серьезные ранения, но больше не находятся в критическом состоянии, как сообщают медицинские работники. Однако эмоциональные последствия

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Папа Франциск выражает свое недовольство запретом православных церквей в Украине.
Политика

Папа Франциск выражает свое недовольство запретом православных церквей в Украине.

Папа Франциск выражает свое недовольство запретом православных церквей в Украине. Папа Франциск осудил роспуск Русской православной церкви в Украине, связанной с Москвой. В своем воскресном послании с площади Святого Петра Папа сказал: "Ни одна христианская церковь не должна быть ликвидирована, ни прямо, ни косвенно. Нельзя вмешиваться в дела церквей!

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно