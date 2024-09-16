Хизер Локлер присоединилась к своим коллегам из "Мелроуз Плейс" на встречу

По данным журнала People, 62-летняя актриса посетила несколько мероприятий на 90s Con Florida в Дейтона-Бич, Флорида, где собрались бывшие коллеги по сериалу "Мелроуз Плейс".

Издание сообщило, что она приняла участие в двух панельных дискуссиях, вспоминая о своей славе и даже рассказала о своем прошлом свидании с Томом Крузом.

"Мы ходили танцевать в клуб Lingerie в то время, и он был очень обаятельным", - вспоминала она, согласно статье. "Я уже рассказывала об этом, но он был действительно привлекательным".

Также она поделилась анекдотом о том, как она видела его знаменитый танец из "Рискованное дело" до выхода фильма в прокат.

"Он делал это до [фильма], и я была там, типа: "Ты перестаешь танцевать, если они там внизу?" - вспоминала она. "Я была взволнована, но он был вежлив".

Локхар также поделилась своими воспоминаниями о съемках в сериале и рассказала о предстоящем ремейке.

"Все согласились участвовать. Лаура и я работаем над этим уже некоторое время", - заявила Локхар. "Это на стадии обсуждения. Задействованы юридические вопросы, и они хотят двигаться дальше".

Ее окружали коллеги по сериалу, в том числе Джози Биссет, Брук Лэнгтон, Лора Лиighton, Грант Шоу и Дэфни Зунига, во время групповой панели.

"Мелроуз Плейс" выходил в эфир с 1992 по 1999 год. Новый ремейк разрабатывается студией CBS, основанный на оригинальном сериале, созданном Дарреном Старом.

Ранее ремейк "Мелроуз Плейс" выходил на CW с 2009 по 2010 год.

Локхар последний раз появлялась на публике на премьере фильма Lifetime "Не волнуйся о мелочах: История Кристин Карсон" в 2021 году.

Локхар выразила свой энтузиазм в отношении предстоящего ремейка "Мелроуз Плейс", отметив, что она и Лаура работают над ним уже некоторое время. Ремейк находится на стадии обсуждения, в котором задействованы юридические вопросы.

После воспоминаний о своем прошлом с Томом Крузом Локхар поделилась тем, что с нетерпением ждет возможности развлекать зрителей снова с новой серией "Мелроуз Плейс".

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