- Хюрцелеру нужно привыкнуть к проигрышу.

"По моему мнению, новый менеджер Премьер-лиги Фабиан Хюрцелер все еще имеет уроки, которые нужно усвоить, несмотря на свои первоначальные достижения", - сказал Оке Гёттлих, лидер команды Бундеслиги FC St. Pauli. "У него есть серьезное препятствие, которое нужно преодолеть. Возможно, ему не понравится это слышать, но ему придется научиться проигрывать", - сказал Гёттлих в подкасте "Millerntalk" издания "Hamburger Abendblatt".

Гёттлих добавил: "Я бы хотел, чтобы он научился этому с нами в первой лиге". Он улыбнулся, считая, что Хюрцелер преуспел бы с ними. "Учиться проигрывать в первой Бундеслиге - одно из самых приятных опытов", - заметил он.

Гёттлих выразил радость за Хюрцелера

После того, как Гамбург был повышен в Бундеслигу минувшим летом, талантливый Хюрцелер принял предложение клуба Премьер-лиги "Брайтон энд Хоув Альбион". Там его команда победила "Эвертон" со счетом 3:0 и занимает первое место в таблице после первого тура. Гёттлих похвалил достижения Хюрцелера.

"Я очень рад за него", - сказал Гёттлих. "Мы смогли вырастить тренера, чей голос будет звучать и в Германии, и в Англии, особенно сейчас в Англии", - добавил он.

В декабре 2022 года относительно неизвестный Хюрцелер неожиданно был назначен преемником Шульца в "Сан-Паули". В то время команда находилась на 15-м месте в таблице. Хюрцелер быстро стабилизировал команду и вывел клуб на первое место, одержав впечатляющую серию из десяти побед подряд. В следующем сезоне он помог "Сан-Паули" вернуться в Бундеслигу после 13-летнего отсутствия.

Гёттлих сказал: "Было бы полезно для Хюрцелера пережить этот период в "Сан-Паули". Что касается текущего успеха Хюрцелера, он прокомментировал: "Я считаю, что его пребывание в "Сан-Паули" хорошо подготовило его к сложной обстановке, с которой он сталкивается сейчас в Премьер-лиге".

Читайте также: