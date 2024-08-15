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Федеральные земли ГерманииНовостиШкола

Хьюеру все еще нужно поговорить о реформе школы

Если в регионе слишком мало учеников, школа рискует закрыться. В настоящее время в Саксонии-Анхальт ведется дискуссия о том, какие правила должны применяться в данной ситуации.

 and  John Stellmacher
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Короткие ноги, короткие расстояния: Важно для лидера фракции ХДС Хейера. (Архивное фото)
Короткие ноги, короткие расстояния: Важно для лидера фракции ХДС Хейера. (Архивное фото)

- Хьюеру все еще нужно поговорить о реформе школы

Председатель фракции ХДС в ландтаге Гвидо Хойер не намерен отступать от принципа "короткие ноги, короткие пути" при возможной школьной реформе в Саксонии-Анхальт. "Время на дорогу должно оставаться ограниченным", - сказал Хойер после встречи со своей фракцией. Это особенно важно для сельских районов, таких как Альтмарк, Мансфельд-Южный Харц или Харц. Хойер объявил, что закон не покинет ландтаг в его нынешнем виде.

Самым спорным вопросом является минимальное количество учащихся. Проект от Министерства образования предлагает увеличить это число до 25 для первых классов начальных школ и классов в средних школах. Для начальных и средних школ, расположенных вне крупных и верхних центров, минимальное количество учащихся должно составлять 20. Это должно гарантировать устойчивость системы образования в свете демографических изменений в Саксонии-Анхальт.

Школьный союз может иметь несколько местоположений

Министерство образования отмечает, что в настоящее время ведутся консультации с заинтересованными сторонами. После того, как кабинет еще раз рассмотрит этот вопрос, проект пойдет в парламент. Также будут сделаны исключения, как было сказано.

Школа, существование которой больше не гарантировано согласно плану развития школ, может объединиться с более крупной школой. Такой школьный союз состоит из основного местоположения и до трех спутниковых местоположений. Когда может вступить в силу такая реформа, все еще открыто.

Оппозиция в ландтаге все еще боится ослабления сельских районов. Многие школы могут оказаться под угрозой закрытия в рамках такой реформы, как недавно было сказано. Хойер также имеет потребность в дальнейших обсуждениях. "Это не значит, что эти числа останутся в законе такими, как они есть", - сказал он. "Мы все еще хотим обсудить это всесторонне. В ближайшее время будет предложение от нашей рабочей группы по образованию в сотрудничестве с Министерством образования".

Внесенные изменения в школьной реформе могут потенциально затронуть сельские районы, такие как Альтмарк и Харц, так как время на дорогу к школе может быть затронуто с введением более строгих минимальных требований к количеству учащихся. Несмотря на опасения оппозиции, председатель фракции ХДС в ландтаге Гвидо Хойер открыт для дальнейших обсуждений по этому вопросу, стремясь достичь баланса между устойчивостью и потребностями сельских районов.

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