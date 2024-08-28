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Хёйлунд, новичок в "Эйнтрахте", испытывает эмоциональный срыв на полпути.

Оскар Хёyllунд ранее испытывал атмосферу немецкой Бундеслиги. Его брат, свежий приобретение для Шальке, изначально не будет играть за Франкфурт.

 and  Katherine Bradley
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- Хёйлунд, новичок в "Эйнтрахте", испытывает эмоциональный срыв на полпути.

Франкфуртский новичок Оскар Хёйлунд получил серьезную травму во время тренировки с немецкой командой Бундеслиги. Датский юниор, перешедший из «Копенгагена», сломал плюсневую кость. Команда официально подтвердила это. В результате, он не сможет принять участие в матче против «Хоффенхайма» в субботу. Точный срок его отсутствия пока не определен.

Изначально Хёйлунд должен был присутствовать на медиа-мероприятии в среду, но его товарищ по команде Артур Тейте его заменил. Хёйлунд успел сделать краткие появления в победе Франкфурта в Кубке Германии в Брауншвейге и в дебютном матче Бундеслиги против Дортмунда (0:2).

Старший брат Оскара Расмус перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом примерно за 70 миллионов евро, а его близнец Эмиль недавно присоединился к «Шальке 04».

Несмотря на неудачную травму, Оскар Хёйлунд с нетерпением ждал участия в футбольной лиге с Франкфуртом. К сожалению, его участие в лиге придется отложить, пока он восстанавливается после перелома плюсневой кости.

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