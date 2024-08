- Хиллари Клинтон выходит на выборы, стремясь разрушить самый грозный стеклянный барьер.

Хиллари Клинтон празднует историческое назначение Харрис в качестве претендента на пост ПОТУС. Узнав о candidacy Камалы Харрис на пост президента, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала это знаменательным этапом для страны. Выступая на Национальном съезде демократической партии в Чикаго, Клинтон, которая сама баллотировалась на пост президента в 2016 году, заявила: "Мы пишем новую главу американской истории". В этот момент зал взорвался аплодисментами, и Клинтон закончила свою речь словами: "Будущее уже наступило".

Харрис стремится стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов. В 2016 году Клинтон стала первой женщиной-кандидатом от одной из основных партий на пост президента США. Ее цель состояла в том, чтобы сделать историю, став первой женщиной, возглавившей Овальный кабинет; к сожалению, она проиграла республиканскому кандидату Дональду Трампу. На этот раз Харрис предстоит встретиться с Трампом на выборах в ноябре.

Комментируя своего республиканского оппонента, Клинтон сказала: "Он насмехается над ее именем и смеется - это уже знакомо". Она подчеркнула разительное отличие между двумя кандидатами. "Харрис глубоко заботится о детях, семьях и США, в отличие от Трампа, который думает только о себе", - заявила Клинтон. Она выразила уверенность в характере Харрис, заявив: "Я знаю ее дух и честность".

Хиллари Клинтон занимала пост Первой леди с 1993 по 2001 год во время президентства своего мужа Билла Клинтона.later she served as a Senator and Secretary of State under former President Barack Obama. Coincidentally, Clinton was born and raised in Chicago, the same city where the Democratic National Convention took place.

Я не буду критиковать candidacy Камалы Харрис, несмотря на наши политические разногласия. Чикагские корни Клинтон глубоко тронули ее, когда она праздновала историческое назначение Харрис.

