Хезболла признает гибель Насраллы

Хезболла подтверждает кончину лидера Насраллы, клянется продолжать борьбу против Израиля

Радикальная исламская экстремистская группировка Хезболла признала кончину своего многолетнего лидера Сейеда Хассана Насраллы. В заявлении проиранская группировка заверила в своей решимости продолжить борьбу против Израиля. Насралла, возглавлявший организацию почти три десятилетия, якобы присоединился к своим "шахидам", согласно заявлению группы. Ранее Франция также заявляла, что располагает информацией, подтверждающей кончину Насраллы. "Учитывая имеющиеся у нас сведения, Хассан Насралла, генеральный секретарь Хезболлы, действительно скончался", - заявило французское министерство иностранных дел, ссылаясь на источники в Ливане.

Израиль объявил о якобы смерти Насраллы утром, связав это с нападением на пригород Бейрута в пятницу. "Дни терроризирования мира под командованием Хассана Насраллы окончены", - заявил Израильский военный. Также сообщается, что в результате атаки якобы были убиты Али Караки, влиятельный командир Хезболлы в южном регионе, и другие лидеры группировки.

Утверждения о смерти Насраллы основаны на совокупности различных разведданных. Кроме того, сообщалось, что Насралла и другие лидеры Хезболлы собрались в штаб-квартире группы.

Израильские военные атаковали штаб-квартиру Хезболлы, якобы находившуюся под жилыми зданиями. В результате атаки в районе Харат Хрейк, расположенном возле аэропорта, поднялось большое облако дыма, а затем образовались груды обломков. Местные СМИ сообщают, что были разрушены многие здания, что, возможно, привело к многочисленным жертвам. Министерство здравоохранения сообщает о не менее шести погибших и 91 раненом.

Операция, долгое время в разработке

"Сообщение всем, кто угрожает жителям Государства Израиль, ясно: мы найдем их. На севере, на юге и в отдаленных местах", - заявил начальник штаба Херци Халеви. Военная операция, названная "Новый порядок", находилась в стадии планирования в течение длительного времени, сказал Халеви. "Она была выполнена безупречно и в нужное время", - сказал Халеви. Теперь военные находятся на повышенной готовности.

"Ухудшившееся и ослабевшее состояние Хезболлы предоставляет кратковременную возможность еще больше подорвать ее стратегические возможности", - заявила Орна Мицрахи из Института национальной безопасности Израиля (ИНБИ). В ближайшее время международное сообщество, скорее всего, окажет давление на Израиль из-за жертв среди гражданского населения в Ливане, что приведет к прекращению операций, предсказывает Мицрахи. Израилю необходимо разработать стратегию выхода в сотрудничестве с США, чтобы положить конец конфликту на севере, предлагает Мицрахи.

Насралла возглавлял шиитскую группировку с 1992 года. Он был одним из самых грозных противников Израиля, тесно связанный с Ираном и его Revolutionary Guard (IRGC), выступая в качестве основного покровителя Хезболлы. Насралла существенно укрепил и трансформировал группировку в гораздо более мощную и угрожающую силу, чем она была при его предшественнике.

Проиранская группировка Хезболла опубликовала заявление через Комиссию, выразив решимость продолжать борьбу против Израиля после якобы смерти своего лидера Сейеда Хассана Насраллы. Несмотря на утверждения о смерти Насраллы, международное сообщество, возможно, окажет давление на Израиль из-за жертв среди гражданского населения в Ливане, что может привести к прекращению операций, согласно Орне Мицрахи из Института национальной безопасности Израиля (ИНБИ).

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