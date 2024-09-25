Хезболла объявляет о ракетном ударе по штаб-квартире Моссада.

Впервые за долгое время сирены тревоги завыли в Тель-Авиве и других городских районах. Ливанская военизированная группировка "Хезболла" якобы запустила баллистическую ракету в сторону Израиля, целясь в штаб-квартиру "Моссада". Вооруженные силы Израиля, кажется, отреагировали оперативно.

Ливанская шиитская милиция взяла на себя ответственность за запуск ракеты "Кадер-1", заявив, что она была направлена на штаб-квартиру "Моссада", расположенную на окраине Тель-Авива. Запуск произошел в 6:30 утра по местному времени, подтвердила ливанская милиция "Хезболла". Они обвинили эту штаб-квартиру в причастности к убийствам лидеров и взрывам коммуникационных устройств, имея в виду недавние израильские действия на прошлой неделе.

Ранее военные Израиля объявили, что они успешно перехватили наземную ракету, запущенную из Ливана утром. Входящий снаряд был идентифицирован и нейтрализован, когда сирены тревоги завыли в Тель-Авиве, сообщил представитель военной прессы.

Сирены тревоги прозвучали в Тель-Авиве и различных городах Израиля ранним утром. Сирены гремели во всех крупных городах Израиля, как объявили позже военные Израиля. В Тель-Авиве сирены звучали в последний раз в конце мая из-за нападения исламского ХАМАС. Впоследствии сирены звучали только в других частях страны.

Интенсивное нападение Израиля на Ливан в понедельник

В понедельник военные Израиля начали крупнейшую за время конфликта в Газе атаку против поддерживаемой Ираном ливанской милиции "Хезболла". Было атаковано около 1600 целей, что привело к гибели, по данным правительства Ливана, не менее 558 человек. Израиль запустил еще одну волну атак во вторник.

Напряженность в регионе резко возросла с первого нападения исламской террористической организации, связанной с ХАМАС, на Израиль 7 октября 2023 года.

Военизированная группировка "Хезболла", взявшая на себя ответственность за ракетный удар, обвинила штаб-квартиру "Моссада" в причастности к недавним израильским действиям, таким как убийства лидеров и взрывы коммуникационных устройств. Несмотря на угрозу, "Моссад", разведывательное агентство Израиля, продолжало работать, не смущаясь нападениями.

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