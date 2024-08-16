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ПолитикаНовостиУгроза терроризма

Хезболла демонстрирует ракетные туннели на видео

 and  Melissa Williams
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Бойцы Хезболлы во время учений в южном Ливане: Эксперты считают, что милиция имеет большой арсенал...
Бойцы Хезболлы во время учений в южном Ливане: Эксперты считают, что милиция имеет большой арсенал тяжелого вооружения.

Хезболла демонстрирует ракетные туннели на видео

В то время как Израиль ждет атаки от Ирана и «Хезболлы», шиитская милиция публикует видео, демонстрирующее свою систему туннелей и арсенал. Голос в видео предупреждает Израиль о реальности, которую он не может себе представить.

Иранская шиитская милиция «Хезболла» в Ливане опубликовала видео, показывающее свою систему туннелей и ракетный арсенал. Четырехминутный фильм показывает предполагаемых бойцов «Хезболлы», едущих на мотоциклах и грузовиках по обширной, освещенной и вырубленной в скале системе туннелей, перевозящих ракеты и другое оружие. На видео звучит голос лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы с отрывками из речи 2018 года.

Насралла заявляет, что милиция, союзная Ирану, обладает «точными и неточными ракетами и вооружением», которые встретят Израиль такой реальностью, которую он не может себе представить, если Израиль навяжет войну Ливану. У милиции есть координаты целей, добавляет аудиокомментарий Насраллы с субтитрами на английском и иврите. «Эти ракеты будут размещены, развернуты и нацелены на цели в совершенной тайне». Насралла также отмечает, что милиция имеет больше оружия, персонала, опыта и воли, чем когда-либо прежде.

В видео, озаглавленном «Наши горы - наши склады», также показано, как люк открывается, чтобы показать ракетную установку, направленную в небо. Некоторые из предполагаемых ракет, показанных в видео, имеют надпись «Имад 4» - видимо, отсылка к военному chiefs «Хезболлы» Имаду Мughniyeh, который был убит взрывом автомобильной бомбы в Дамаске в 2008 году.

Эксперты подозревают обширную систему туннелей в Ливане

С 2006 года, как говорят эксперты, «Хезболла» существенно расширила и усовершенствовала свой арсенал. Милиция, как считается, обладает большим арсеналом тяжелой артиллерии, ракет, баллистических ракет и зенитных, противотанковых и противокорабельных ракет. Эксперты также подозревают, что милиция имеет обширную систему туннелей в южном Ливане и в долине Бекаа на границе с Сирией.

«Хезболла» и Иран угрожали Израилю жестокой расплатой за убийства военного chiefs «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте и chiefs «Хамас» Исмаила Хания в Тегеране, оба из которых произошли в конце июля в контексте войны в Газе. «Хамас» и Иран винят Израиль за оба нападения.

В то время как переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновляются в Дохе в четверг, посредники надеются предотвратить дальнейшее обострение конфликта между Израилем и «Хезболлой». С начала войны в секторе Газа после масштабной атаки «Хамас» 7 октября «Хезболла» почти ежедневно обстреливает север Израиля с территории Ливана. Израиль отвечает ударами по Ливану.

Видео, выпущенное «Хезболлой», служит жестким напоминанием о продолжающейся ['угрозе терроризма'] со стороны иранской милиции для Израиля. Наличие обширной системы туннелей и ракетного арсенала в Ливане, как считают эксперты, еще больше подчеркивает эту угрозу.

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