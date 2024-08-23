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"Херта" выражает соболезнования в связи с кончиной уважаемой фигуры клуба "Ханны" Вайнер.

Ханне Вайнер быстренько стал популярен в "Герте" и продолжал проявлять преданность Берлину после ухода из карьеры. К сожалению, он скончался в возрасте 73 лет.

 and  Melissa Williams
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- "Херта" выражает соболезнования в связи с кончиной уважаемой фигуры клуба "Ханны" Вайнер.

"Hertha BSC" скорбит по поводу кончины бывшего игрока Ханса "Ханне" Вайнера в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Клуб объявил об этом, сославшись на его семью.

"Hertha BSC" выражает свои deepest condolences его жене Марите и всей семье. Он будет помнить больше как человека, чем как игрока", - говорится в заявлении.

Любимцем фанатов "Hertha"

Вайнер носил футболку "Hertha" с 1972 по 1979 год и быстро завоевал любовь фанатов. С "Hertha" защитник завоевал второе место, вышел в двух финалах Кубка DFB и дошел до полуфинала Кубка УЕФА. После этого он перешел в "Баварию Мюнхен", где завоевал множество наград.**

По мере завершения своей карьеры он вернулся в "Hertha" и был включен в состав юбилейной команды клуба фанатами в 2003 году, отмечая 111-летие. В Берлине он также был известен как владелец легендарного паба "Ханне ам Цоо" после своей отставки.**

Несмотря на свой успешный период в "Баварии Мюнхен", футбол всегда был близок к его сердцу в "Hertha BSC". Фанаты помнят его с любовью за его время на футбольном поле, Вайнер почитается как один из легендарных игроков клуба.

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