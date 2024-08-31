- "Херта" одолжила Ибрагима в команду третьего дивизиона.

Полузащитник "Герты" Брэдли Ибрагим, 19 лет, был отправлен в аренду в клуб Лиги 1 Англии "Кроли Таун" прямо перед дедлайном трансферов. Об этом объявил клуб. Ибрагим недавно перешел в "Герту" из состава U21 "Арсенала" в конце прошлого окна трансферов.

На тот момент тренер Пал Дардаи возлагал большие надежды на молодого игрока, сказав: "Этот парень слишком хорош, я все еще жду, чтобы найти его слабое место". Однако по мере развития сезона стало ясно, что Ибрагим не оправдывает ожиданий. Вместо того чтобы заявить о себе в основном составе, он сыграл 11 матчей за команду U23 в Северо-Восточной региональной лиге и даже проходил индивидуальные тренировки, несмотря на отсутствие травм.

Руководство "Герты" считает, что аренда пойдет на пользу Ибрагиму. Спортивный директор Benjamin Weber сказал: "Брэдли - талантливый молодой игрок, которому нужен больше игрового времени и опыта. С возможностями, доступными в "Кроли Таун", это кажется положительным шагом для него, и мы его одобряем". В настоящее время "Кроли Таун" занимает 8-е место в Лиге 1, набрав 6 очков в трех матчах.

Регламент UEFA по аренде игроков между клубами, возможно, сыграл роль в переезде Ибрагима в "Кроли Таун". В любом случае, эта аренда предоставит Ибрагиму бесценный опыт игры в основном составе в другой лиге.

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