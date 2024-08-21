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Херрманн выступает за передовые методы искусственного интеллекта для улучшения уголовного расследования.

Умения ИИ облегчают жизнь многим людям, но они также создают проблемы для преступной деятельности, по мнению министра внутренних дел Баварии.

 and  Ksenia Johnson
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Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн, представляющий ХСС, планирует расширить применение...
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн, представляющий ХСС, планирует расширить применение распознавания лиц с помощью ИИ в общественных местах, таких как вокзалы, в основном для расследований.

- Херрманн выступает за передовые методы искусственного интеллекта для улучшения уголовного расследования.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн от ХСС выступает за расширение использования ИИ в распознавании лиц в общественных местах, которое в настоящее время строго регулируется. По его мнению, правоохранительным органам нужны дополнительные инструменты для биометрического распознавания лиц в уголовных расследованиях. "Полиции необходимы дополнительные способы использования биометрического распознавания лиц в целях расследования", - заявил Геррманн.

Эта идея ранее обсуждалась в "Мюнхенском Меркурии" и Баварском радио. План заключается в использовании видеозаписей с существующих камер в общественных местах, таких как железнодорожные вокзалы, и их анализе с помощью ИИ для выявления возможных правонарушителей.

Геррманн подчеркнул значительный потенциал биометрического распознавания лиц в правоохранительной деятельности, подтверждаемый оценками Баварского государственного уголовного полицейского управления. В настоящее время использование специализированного программного обеспечения для распознавания лиц ограничено сопоставлением фотографий неизвестных подозреваемых с общенациональным списком разыскиваемых лиц. В прошлом году Баварское государственное уголовное полицейское управление обработало более 4600 случаев, связанных с программным обеспечением для распознавания лиц в ходе расследований, и в около 1200 случаях были совпадения с известными полицейскими данными, что дало важные направления для дальнейшего расследования, подчеркнул Геррманн.

Однако Геррманн критически отозвался о проекте закона, предложенном Федеральным министерством внутренних дел, который исключает реальное распознавание лиц в режиме реального времени в общественных местах и позволяет только биометрическое сопоставление фотографий разыскиваемых лиц с общедоступными фотографиями. "Избыточная защита данных не должна приводить к тому, что преступники уклоняются от правосудия", - заявил Геррманн. На его взгляд, такой вид использования мог бы быть законным на основе директив ЕС.

Комиссия проявила интерес к предложению расширить использование ИИ в распознавании лиц в общественных местах, представленному министром внутренних дел Баварии Йоахимом Геррманном. Во время недавнего обсуждения Геррманн подчеркнул необходимость предоставления правоохранительным органам дополнительных инструментов для биометрического распознавания лиц в уголовных расследованиях.

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