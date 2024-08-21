- Херрманн выступает за передовые методы искусственного интеллекта для улучшения уголовного расследования.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн от ХСС выступает за расширение использования ИИ в распознавании лиц в общественных местах, которое в настоящее время строго регулируется. По его мнению, правоохранительным органам нужны дополнительные инструменты для биометрического распознавания лиц в уголовных расследованиях. "Полиции необходимы дополнительные способы использования биометрического распознавания лиц в целях расследования", - заявил Геррманн.

Эта идея ранее обсуждалась в "Мюнхенском Меркурии" и Баварском радио. План заключается в использовании видеозаписей с существующих камер в общественных местах, таких как железнодорожные вокзалы, и их анализе с помощью ИИ для выявления возможных правонарушителей.

Геррманн подчеркнул значительный потенциал биометрического распознавания лиц в правоохранительной деятельности, подтверждаемый оценками Баварского государственного уголовного полицейского управления. В настоящее время использование специализированного программного обеспечения для распознавания лиц ограничено сопоставлением фотографий неизвестных подозреваемых с общенациональным списком разыскиваемых лиц. В прошлом году Баварское государственное уголовное полицейское управление обработало более 4600 случаев, связанных с программным обеспечением для распознавания лиц в ходе расследований, и в около 1200 случаях были совпадения с известными полицейскими данными, что дало важные направления для дальнейшего расследования, подчеркнул Геррманн.

Однако Геррманн критически отозвался о проекте закона, предложенном Федеральным министерством внутренних дел, который исключает реальное распознавание лиц в режиме реального времени в общественных местах и позволяет только биометрическое сопоставление фотографий разыскиваемых лиц с общедоступными фотографиями. "Избыточная защита данных не должна приводить к тому, что преступники уклоняются от правосудия", - заявил Геррманн. На его взгляд, такой вид использования мог бы быть законным на основе директив ЕС.

Комиссия проявила интерес к предложению расширить использование ИИ в распознавании лиц в общественных местах, представленному министром внутренних дел Баварии Йоахимом Геррманном. Во время недавнего обсуждения Геррманн подчеркнул необходимость предоставления правоохранительным органам дополнительных инструментов для биометрического распознавания лиц в уголовных расследованиях.

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