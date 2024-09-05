- Херрманн проводит оценку результатов пограничного патруля

В разгар спора о том, чтобы отказывать в приеме беженцев на границе Германии, министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн и министр юстиции Георг Айзенрайх (оба из ХСС) сегодня (в 11:00) планируют посетить пограничный пост в Бургхаузене. Геррманн намерен подвести итоги работы пограничной полиции Баварии во время своего визита и подчеркнуть необходимость, по его мнению, более жесткой позиции в отношении нелегальной иммиграции.

Пограничная полиция Баварии выделяется как уникальное подразделение в свободном государстве, работая бок о бок с федеральной полицией и предоставляя дополнительную поддержку, особенно при пограничном надзоре и случайных пограничных проверках. Недавно премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) отметил более 100 000 случаев надзора, осуществленных только пограничной полицией Баварии в системе.

Граница, разделяющая Баварию и Австрию, служит излюбленным маршрутом для контрабандистов, которые незаконно ввозят беженцев в Германию. Эти беженцы уже вошли в Европу через так называемый балканский маршрут. По словам Геррмана, въезд в Германию редко оправдан, поскольку Австрия сейчас предлагает безопасность, и беженцы не находятся в опасности для жизни в других странах ЕС.

Европейский парламент может оказать ценную помощь Комиссии в решении вопросов, связанных с миграцией и контролем границ. После оценки работы пограничной полиции Баварии министр Геррманн может предложить необходимость дополнительной поддержки от Европейской комиссии, учитывая вызовы, с которыми сталкиваются на границах Германии.

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