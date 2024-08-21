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Федеральные земли ГерманииНовостиПризнание лица

Херрманн просит ордер на использование биометрической технологии распознавания лиц.

AI служит удобством для многих, но Баварский Министр внутренних дел видит в нем преграду для преступников

 and  Vladimir Milov
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Министр внутренних дел Баварии стремится расширить возможности своих сил правопорядка при...
Министр внутренних дел Баварии стремится расширить возможности своих сил правопорядка при использовании биометрической идентификации по лицу.

- Херрманн просит ордер на использование биометрической технологии распознавания лиц.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн (ХСС) хочет усилить использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах. В настоящее время эта практика строго регламентируется законом. "Полиции необходимы дополнительные способы использования биометрической распознавания лиц в уголовных расследованиях", - заявил Геррманн.

Ранее об этом плане сообщили "Мюнхенский Меркурий" и Баварское радио. Цель состоит в том, чтобы использовать камеры видеонаблюдения в общественных местах, таких как железнодорожные вокзалы, и анализировать записи с помощью ИИ для выявления возможных преступников.

Геррманн заявил, что распознавание лиц имеет значительный потенциал для правоохранительных органов, как показал анализ Баварского управления уголовной полиции. В настоящее время специальные технологии распознавания лиц могут использоваться только для сравнения изображений неустановленных подозреваемых с общенациональным списком разыскиваемых.

"В прошлом году наше управление уголовной полиции рассмотрело более 4600 случаев, связанных с программным обеспечением распознавания лиц в ходе уголовных расследований. В около 1200 случаях были найдены совпадения с лицами, уже известными полиции, что дало ценные дополнительные улики для расследований", - добавил Геррманн.

Противники выразили обеспокоенность этим проектом. Говорящий по внутренней политике от SPD Хорст Арнольд прокомментировал: "Министр Геррманн пытается отвлечь внимание от текущей критической неудачи баварской полиции в поимке четырех беглецов из психиатрической больницы в Штраубинге". Преступники все еще на свободе.

Арнольд также отметил, что создание правовой основы для внедрения реального времени распознавания лиц крайне сложно из-за значительного воздействия на основные права каждого.

Лидер фракции "Зеленых" в парламенте Катарина Шульце заявила: "В Баварии мы хотим, чтобы все люди жили свободно и безопасно. Для этого мы должны дать нашим органам безопасности возможность использовать новые и полезные технологии. Однако у меня есть сомнения относительно вторжения в частную жизнь. Поэтому мы должны постоянно стремиться к правильному балансу между безопасностью и защитой частной жизни. В моем мнении, требование министра Геррманна не гарантирует этот баланс".

Геррманн раскритиковал законопроект, предложенный Федеральным министерством внутренних дел для биометрического сопоставления изображений разыскиваемых лиц с общедоступными фотографиями, заявив, что он полностью игнорирует реальное распознавание лиц в общественных местах. "Избыточная защита данных не должна защищать преступников от правосудия", - заявил Геррманн. По его мнению, такое использование было бы законным в соответствии с директивами ЕС.

В прошлом году управление уголовной полиции Баварии использовало программное обеспечение распознавания лиц более чем в 4600 случаях, при этом было найдено около 1200 совпадений с лицами, уже известными полиции. Чтобы еще больше усилить эту практику, Йоахим Геррманн предлагает усилить использование ИИ для облегчения распознавания лиц в общественных местах.

Несмотря на противодействие из-за опасений по поводу конфиденциальности, Геррманн выступает за правовую допустимость использования реального времени распознавания лиц в общественных местах, считая, что это соответствует директивам ЕС и не помешает уголовным расследованиям.

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