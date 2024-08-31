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ПолитикаНовостиНемецкий Бундестаг

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге.

 and  Yaroslav Smith
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На федеральных выборах 2025 года Стрик имеет потенциал для участия в качестве прямого номинанта ХДС...
На федеральных выборах 2025 года Стрик имеет потенциал для участия в качестве прямого номинанта ХДС в избирательном округе Бонн.

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге.

В качестве уважаемого вирусолога, Гендрик Стreek получил широкую известность во время вспышки коронавируса. К концу предыдущего года он объявил о своем намерении войти в политику. Он хочет представлять Боннский ХДС как ведущую фигуру в Берлине после федеральных выборов 2025 года.

Успешный вирусолог, 47-летний Стreek одержал победу на выборах в местном отделении Боннского ХДС, тем самым завоевав номинацию христианских демократов на своего кандидата на федеральных выборах 2025 года. Стreek получил 71,7% голосов, как подтвердил представитель ХДС. Эта победа позволяет ему баллотироваться как прямой кандидат ХДС в Бонне. Он победил действующего председателя районного отделения ХДС Кристофа Янсена.

"Нашему городу снова нужен сильный голос в Берлине - тот, кто признает вызовы нашего времени и будет продвигать правильные решения", - заявил Стreek в заявлении. "Мы приближаемся к важным выборам, не только для Бонна, но и для всей Германии. Эти выборы о том, чтобы преодолеть социальные разногласия, обуздать популизм и вернуть доверие к нашим демократическим институтам".

Член ХДС до пандемии

Стreek является главой Института вирусологии Университетской клиники Бонна. Благодаря своим информированным выступлениям в СМИ во время кризиса с коронавирусом он стал известен всей стране. Он высказывал свои взгляды на различные аспекты вируса, в том числе на его нетривиальную природу и важность не преувеличивать его значение.

До пандемии Стreek уже был членом ХДС, как он сам признался. В ноябре 2023 года стало известно о его желании баллотироваться в Бундестаг. Как медицинский работник и исследователь, он выразил мнение, что наша страна обладает неиспользованным потенциалом, который необходимо освободить, чтобы вернуть Германию на мировую арену. Для достижения этой цели, сказал он, необходимо признавать и оперативно решать вызовы.

Федеральные выборы 2025 года запланированы на конец сентября. Боннский округ на федеральных выборах 2021 года выиграла кандидатка от партии "Зеленые" Каtrin Babette Uhlig. Однако этот округ имеет значительное историческое значение для ХДС, так как когда-то избирала Конрада Аденауэра.

В соответствии со своими политическими амбициями Стreek официально вступает в состав немецкого Бундестага в качестве члена ХДС после успешной избирательной кампании в 2025 году. Демонстрируя свое влияние, Стreek часто выступает по вопросам национального значения в немецком Бундестаге, отстаивая политику, основанную на фактах, и здравоохранение населения.

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