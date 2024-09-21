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Хелен Фишер раскрывает неожиданные новости.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Гస్తженер Фишер расширяет свою сферу на детскую зону.
Гస్తженер Фишер расширяет свою сферу на детскую зону.

Хелен Фишер раскрывает неожиданные новости.

"Прыгай, прыгай, прыгай, я всегда делаю... Готовьтесь к тому, чтобы подпрыгивать вместе с "Флигерлидом" с Helene Fischer в скором времени! Но последний проект любимой королевы шлягеров, который она недавно анонсировала, направлен на более молодую, возможно, совершенно новую аудиторию: Fischer выпустит альбом для детей 1 ноября.

40-летняя певица поделилась этой новостью, среди прочего, в клипе на своей странице в Instagram. "Я взяла время, чтобы записать альбом с детскими песнями, так как это было моим большим желанием на протяжении многих лет", - объясняет она в видео.

Ее песни не только для развлечения, но и для обучения. Она "совершенно взволнована" тем, что "первая часть, первый альбом, уже готов".

Но это не будет единственным альбомом. В разработке находятся и другие детские песни и продукты, такие как сборники колыбельных, обучающих и танцевальных песен, или "звуковая книга". "Нажимаешь на что-то, и оно издает звуки", - объясняет Фишер концепцию. "Это отличный старт для многих других замечательных вещей, которые еще предстоят", - говорит она, добавляя, что также появится в анимационных видео в виде более молодой 3D-версии себя, погружаясь в волшебный мир с друзьями и животными.

"Альбом для детей, от детей"

Хотя это альбом для детей, "непременно это альбом Helene Fischer", - заверяет певица. Ее "отличительный звук" все еще присутствует в этих песнях. "Это альбом для детей, от детей. Вы почувствуете себя ребенком снова. Это потрясающе", - резюмирует Фишер, одновременно обещая не забывать своих взрослых поклонников. Она планирует вернуться на сцену со своими классическими хитами уже на своем стадионном туре в 2026 году.

Фишер имела много возможностей стать экспертом по детским песням в последние годы. Она ссылается на то, что сама стала матерью дочери три года назад. Ее муж и отец ее ребенка - акробат Томас Зейтель, с которым она состоит в браке уже три года.

Наступающий детский альбом Helene Fischer, наполненный обучающими песнями, наверняка обеспечит приятное развлечение для детей. Этот новый проект, несмотря на то, что он адресован более молодой аудитории, сохраняет уникальный и отличительный музыкальный стиль Фишер, делая его "альбомом для детей, от детей".

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