Хелатированный Хофф выступал при падении Берлинской стены и спас "Бэйвоч".

С "Кайт Ридер" Дэвид Хассельхофф закрепил свою актерскую славу в конце 80-х, а "Ищу свободу" стал его первым хитом как вокалиста. Эта песня, повествующая о падении Берлинской стены в 1989 году, якобы спасла его актерскую карьеру.

Согласно "Нью-Йорк Пост", Хассельхофф утверждает, что его выступление на Берлинской стене возродило самый знаковый телесериал всех времен - "Спасатели Малибу". Новый теледокументальный сериал о культовом шоу 90-х годов раскрывает захватывающие подробности ревности мужа Памелы Андерсон, Томми Ли, и скромного вознаграждения спасателей в красных костюмах по сравнению со своими коллегами из "Друзей".

В новогоднюю ночь 1989/1990 года немецкое ликование по поводу падения Берлинской стены не знало границ. Прямо в центре всего этого находился веселый американский парень Дэвид Хассельхофф. На вершине крана над бывшей нейтральной полосой у Бранденбургских ворот он возглавил наступление со своим крылатым фразой: "Ищу свободу". Хассельхофф записал свою версию хита в 1988 году с продюсером Джеком Уайтом и возглавил немецкие чарты в апреле 1989 года, не подозревая о его последующем успехе. В то время Хассельхофф был звездой телесериала "Кайт Ридер". Однако его новая серия NBC "Спасатели Малибу" неудачно провалилась в США и была закрыта после одного сезона.

После своего музыкального успеха немецкие сети спросили, не прячет ли Хассельхофф где-то еще эпизоды "Кайт Ридера". Хассельхофф это отрицал и вместо этого указал на свой последний сериал "Спасатели Малибу". Немецкие и международные сети приобрели сериал и транслировали его, дав "Спасателям Малибу" второй шанс с 1991 года. Он стал самым успешным телесериалом всех времен. В документальном сериале Hulu "После Спасателей Малибу: момент славы" Хассельхофф уверенно заявляет: "Без моего выступления на Берлинской стене, без "Ищу свободу" не было бы "Спасателей Малибу"".

Истории становились все абсурднее

Сначала казалось, что это полный провал, но потом все изменилось: "Спасатели Малибу" превратились в мировой хит во второй раз. С 1989 по 2001 год до 1,1 миллиарда зрителей каждую неделю смотрели Дэвида Хассельхофа, Памелу Андерсон и других на пляже Малибу. Кожаные, красные купальники подчеркивали фигуры женской части актерского состава - часто даже в замедленной съемке. И мужчины-спасатели не отставали с их кубиками пресса. Сериал превратился в культовый фильм, несмотря на то, что актеры были осведомлены о sometimes посредственных сценариях шоу.

Чем дольше сериал шел, тем более нелепыми становились придуманные авторами сюжеты. Например, в одном из эпизодов появился прожорливый осьминог, который конфисковал доски для серфинга у гостя и профессионального серфера Келли Слейтера и держал их в заложниках. В документальном сериале Хассельхофф находит только положительные стороны в постоянной насмешке над шоу: "Сериал и так не был велик, но мы сделали его великим благодаря своей страсти". Даже создатель "Спасателей Малибу" Дуглас Шварц и его команда столкнулись с растущей критикой, но это оказалось именно тем толчком, который им был нужен: "Мы стали постоянными мишенями шуток в "Вечернем шоу" с Джеем Лено. Но его насмешки никогда не влияли на наши рейтинги, они только росли".

Заработная плата: $3500 за эпизод

Учитывая невероятный успех сериала, зарплаты актеров кажутся удивительно скромными. Бывшая актриса "Спасателей Малибу" и продюсер документального сериала Николь Эггерт раскрывает, что iconic красные спасатели Малибу получали около $3500 за эпизод. "Я думаю, что актеры "Друзей" в то же время получали около миллиона долларов за эпизод", - говорит Эггерт. Элен Эленiak не помнит своих первых чеков: "Я была шокирована, когда впервые увидела свой чек. Я не могла поверить, что должна выжить на такую ​​маленькую зарплату". И спасатель сериала Билли Уорлок кратко резюмировал: "Не существует богатого актера "Спасателей Малибу" - ни одного".

Помимо Хассельхофа, Памела Андерсон, скорее всего, имела самую большую долю славы "Спасателей Малибу" в 90-х годах. Родившаяся в Канаде актриса стала всемирно известной как олицетворение сериала. Известно, что ее брак с барабанщиком Мотли Крю Томи Ли в 1995 году имел значительные последствия для сериала. "Это усложнило ситуацию и для нее, и для нас", - заметил один из создателей сериала Майкл Берк.

Согласно сценарию, Андерсон влюбилась в своего со-звезду Дэвида Чокчачи, который играл Коди Мадison. Томи Ли, якобы, был очень ревнив, что привело к серии конфликтов. Расстроенный Ли усугубил драму, посетив трейлер Андерсон и повредив его. Берк вспоминает: "Пам однажды пришла ко мне и попросила изменить сцену, требующую поцелуя между ней и Дэвидом. Ей было некомфортно с этим". Писатели выполнили настойчивую просьбу Андерсон, мгновенно превратив любовную линию между Андерсон и Чокчачи в дружбу. И зрители остались верны своим любимым персонажам до конца сериала в 2001 году.

Несмотря на первоначальную неудачу "Спасателей Малибу" в США, Дэвид Хассельхофф приписывает его eventual success его выступлению на Берлинской стене и последующему успеху "Ищу свободу". В документальном сериале Hulu "После Спасателей Малибу: момент славы" он утверждает, что без его выступления на Берлинской стене не было бы "Спасателей Малибу".

Несмотря на свой беспрецедентный успех, актеры сериала "Спасатели Малибу" получали удивительно скромное вознаграждение. Бывшая актриса Николь Эггерт раскрыла, что спасатели в красных костюмах получали около $3500 за эпизод во время показа сериала.

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