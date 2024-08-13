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"Хэллоуфреш" хочет больше готовить готовую еду.

Ноль больше не нужны подводи, достаточно заказать набор для приготовления еды дома - это позволило производителю HelloFresh достичь успеха во время пандемии коронавируса. Теперь компании нужно переориентироваться.

 and  Vladimir Milov
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Компания HelloFresh, производящая наборы для приготовления еды, будет clav случаевнимание на...
Компания HelloFresh, производящая наборы для приготовления еды, будет clav случаевнимание на готовые блюда.

- "Хэллоуфреш" хочет больше готовить готовую еду.

Приготовление пищи HelloFresh, производитель наборов для приготовления еды, переориентируется на готовые к употреблению блюда из-за снижения спроса на наборы для приготовления еды. Как заявил генеральный директор компании, базирующейся в Берлине, Dominik Richter в письме к акционерам, полученном финансовой новостной агентством dpa-AFX, бизнес "ГотовоКЕданию" (ГТЭ) должен внести наибольший вклад в абсолютный рост прибыли в долгосрочной перспективе.

Операционная прибыль компании во втором квартале существенно снизилась, но не так сильно, как опасались эксперты. Инвесторы изначально положительно отреагировали на новости о фокусе на готовых блюдах. "Учитывая экономическую привлекательность на единицу клиента, по крайней мере, столь же привлекательную, как и наборы для приготовления еды, мы ожидаем, что маржи категории ГТЭ достигнут хотя бы уровня наборов для приготовления еды", - сказал Richter.

Однако компания более осторожно относится к перспективам сегмента наборов для приготовления еды. Согласно отдельному объявлению для второго квартала, рынок этой продуктовой группы "собирается до нового размера". В письме к акционерам совет директоров объяснил, что стремится сократить затраты и увеличить автоматизацию. Планируемые инвестиции также пересматриваются.

HelloFresh продолжает бороться со ralenting потребления, и спрос не восстанавливается так, как ожидалось после окончания пандемии COVID-19. Во время пандемии, когда рестораны были закрыты, а люди были вынуждены оставаться дома из-за ограничений, бизнес наборов для приготовления еды дал компании значительный толчок. Однако по мере окончания пандемии люди начали есть вне дома и отвернулись от HelloFresh.

Несмотря на снижение спроса на наборы для приготовления еды, переход к готовым к употреблению блюдам, скорее всего, ускорит рост прибыли HelloFresh в долгосрочной перспективе. Инвесторы оптимистично настроены по поводу экономической привлекательности готовых блюд, поскольку маржи, как ожидается, достигнут, если не превзойдут, уровень наборов для приготовления еды.

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