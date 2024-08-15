- ХДС защищает военные технологии на Дрезденском городском фестивале

ХДС защищает демонстрацию военной техники на городском фестивале в Дрездене в эти выходные. "Наши солдаты приходят из самой гущи нашего общества, являются его частью, и поэтому является и их техника. Когда они показывают, чем они пользуются, выполняя свой долг, это самая естественная вещь в мире", - объяснил городской советник ХДС Ханс-Йоахим Браунс. Критика этого является "совершенно неуместной". После приостановки призыва Bundeswehr вербует учеников на рынке труда, как и любой другой работодатель, и представляет себя широкой публике со всеми своими современными и техническими возможностями.

Левые в городском парламенте Дрездена критиковали присутствие военной техники на городском фестивале и начали онлайн-петицию. Bundeswehr планирует продемонстрировать машины полевого охотничьего подразделения, бронетранспортеры и систему ПВО Patriot. "Тяжелое военное оружие не место на городском фестивале", - подчеркнул лидер фракции Левых Андре Шолльбах. Он шокирован тем, что опасное военное вооружение будет демонстрироваться между батутами, колесом обозрения и сахарной ватой. "Армия не счастливый лагерь приключений".

Несмотря на возражения Левых и онлайн-петицию против демонстрации, ХДС остается непреклонным в своем решении продемонстрировать военную технику на предстоящем городском фестивале. Разнообразный арсенал оружия и техники, в том числе система ПВО Patriot, будет представлен наряду с традиционными фестивальным аттракционами.

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