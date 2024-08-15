Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГородской фестиваль

ХДС защищает военные технологии на Дрезденском городском фестивале

Надувной замок и пусковая установка для ракет: Армия Германии хочет продемонстрировать тяжелую военную технику на городском фестивале в Дрездене в этом году, но сталкивается с сопротивлением. Сейчас идет сбор подписей.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Противодействие представлению военного снаряжения на городском festivals (архивное фото)
Противодействие представлению военного снаряжения на городском festivals (архивное фото)

- ХДС защищает военные технологии на Дрезденском городском фестивале

ХДС защищает демонстрацию военной техники на городском фестивале в Дрездене в эти выходные. "Наши солдаты приходят из самой гущи нашего общества, являются его частью, и поэтому является и их техника. Когда они показывают, чем они пользуются, выполняя свой долг, это самая естественная вещь в мире", - объяснил городской советник ХДС Ханс-Йоахим Браунс. Критика этого является "совершенно неуместной". После приостановки призыва Bundeswehr вербует учеников на рынке труда, как и любой другой работодатель, и представляет себя широкой публике со всеми своими современными и техническими возможностями.

Левые в городском парламенте Дрездена критиковали присутствие военной техники на городском фестивале и начали онлайн-петицию. Bundeswehr планирует продемонстрировать машины полевого охотничьего подразделения, бронетранспортеры и систему ПВО Patriot. "Тяжелое военное оружие не место на городском фестивале", - подчеркнул лидер фракции Левых Андре Шолльбах. Он шокирован тем, что опасное военное вооружение будет демонстрироваться между батутами, колесом обозрения и сахарной ватой. "Армия не счастливый лагерь приключений".

Несмотря на возражения Левых и онлайн-петицию против демонстрации, ХДС остается непреклонным в своем решении продемонстрировать военную технику на предстоящем городском фестивале. Разнообразный арсенал оружия и техники, в том числе система ПВО Patriot, будет представлен наряду с традиционными фестивальным аттракционами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно