Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

ХДС управляет сложными альянсами: диалоги с менее благоприятными партнерами по коалиции

Установление правительства в Тюрингии является сложным: в отличие от сценария 2019 года, могут произойти обмены ролями между ХДС и Левыми. Кроме того, более ситическая АФД предъявляет требования.

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут
Марко Вайгт, представляющий ХДС, переходит в Канцелярию земельного правительства в Эйзенахе,...
Марко Вайгт, представляющий ХДС, переходит в Канцелярию земельного правительства в Эйзенахе, работая в качестве главного исполнительного органа. Но кто сформирует его коалицию?

- ХДС управляет сложными альянсами: диалоги с менее благоприятными партнерами по коалиции

В сложной, почти пугающе знакомой ситуации: ХДС, не имея абсолютного большинства, хочет управлять в Тюрингии, но решение федеральной партии мешает их планам. Даже до выборов опросы предсказывали трудный путь к формированию правительства, и теперь запрет на коалицию с Левыми кажется непреодолимым препятствием между лидером ХДС Марио Войтгом и большинством под его руководством. На совместной пресс-конференции в Берлине с федеральным председателем ХДС Фридрихом Мерцем и премьер-министром Саксонии Михаилом Креtschmerом (ХДС) Войтгоф заявил: "Мы находимся в незнакомой ситуации".

Deadlock в ландтаге

Проблема возникла из-за потенциальной коалиции ХДС, Альянса Сахры Вальгенкнехт (BSW) и СДПГ, которая обсуждалась в течение недель. Такая коалиция имела бы 44 места в ландтаге Тюрингии - всего на один голос меньше большинства. Некоторые уже сравнивают это с 2019 годом, но с перевернутыми ролями. В прошлом премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) нуждался в поддержке ХДС для своего правительстве красных-зеленых, а теперь Войтгоф может нуждаться в Рамелове. И чтобы усложнить ситуацию, АФД, возглавляемая своим крайне правым лидером Бьорном Хёкке, претендует на власть после получения 32,8% голосов.

Войтгоф сказал: "Наша цель - правительство, возглавляемое ХДС. Конечно, мы рассмотрим доступные варианты в этих сложных обстоятельствах". ХДС надеется начать переговоры со СДПГ и BSW в первую очередь. На выборах в ландтаг ХДС заняло второе место с 23,6%.

Препятствие для Левых

Для достижения большинства необходима коалиция ХДС, BSW и Левых. Но решение ХДС о несовместимости запрещает сотрудничество с АФД или Левыми, которые хотя бы сигнализировали о готовности к диалогу. Председатель партии ХДС Ульрике Гранде-Рётхиг сначала переложила ответственность на ХДС, сказав: "Мы принимаем любую ответственность, возложенную на нас избирателями". Позже она предложила пересмотреть решение о несовместимости после встречи с федеральным советом Левых в Берлине.

Термины "терпимость" или "поддержка" не упоминались явно. Рамелов уже предложил поддержку в формировании правительства в ночь выборов, если другие партии об этом попросят. Возможность inclusion в коалицию ХДС, BSW и СДПГ оставалась открытой для спекуляций. "Мне не нужно спекулировать", - сказал он dpa.

Мерц снова подчеркнул применимость решения о несовместимости. Его решение будет принято двумя земельными ассоциациями в Саксонии и Тюрингии. Креtschmer похвалил решение о несовместимости как "правильное".

Бывший государственный советник и новый депутат ландтага Мартина Швайнсбург выступает за диалог с Левыми и АФД

Мартина Швайнсбург, бывший государственный советник и новый депутат ландтага, выступает за переговоры не только с партией Левых, но и с АФД. "Более 30% жителей Тюрингии проголосовали за АФД. И это форма уважения к избирателю, вести диалог с теми, за кого они голосовали", - сказал президент ассоциации районных советов Тюрингии немецкому пресс-агентству. "Эта политика "Пиппи Длинный чулок", где говорят: "АФД - плохой ребенок, с ним нельзя играть", провалилась". Она также поддерживает переговоры с Левыми, как и бывший премьер-министр Тюрингии Кристине Либеркнехт.

Политический scientist Оливер Лембке из немецкого пресс-агентства считает, что в сложной ситуации ХДС следует рассмотреть возможность открыться к партии Левых. Однако это несомненно снова разожжет дебаты о firewall по отношению к правой партии, к АФД, сказал эксперт из Рурского университета в Bochum.

АФД планирует использовать опцию блокировки

Кризис ХДС также связан с властью АФД. Это первый раз в Тюрингии, когда партия, классифицированная как крайне правая офисом конституционной защиты земли, становится доминирующей силой в федеральной земле. Хотя другие партии не хотят формировать коалицию с АФД, их успех дал им власть. С более чем одной третью мест в ландтаге АФД обладает "блокирующим большинством", которое оно может использовать, например, для блокировки назначения судей или задержки роспуска ландтага. "Мы будем использовать свою вновь данную силу проектирования", - сказал со-председатель АФД в Тюрингии Стефан Мöller после встречи с федеральным советом в Берлине.

Как председатели АФД Алиса Вайдель и Тино Чрупалла, он ясно дал понять, что АФД требует доли в правительстве. Ранее председатель АФД в Тюрингии Хёкке даже заявил о своем намерении пригласить другие партии на переговоры - переговоры, которые, как сообщает пресс-секретарь, будет обсуждать совет АФД в Тюрингии на этой неделе.

Лембке: правительство меньшинства нежелательный вариант

Исследователь Лембке из Bochum считает, что альтернативы коалиции с Левыми, которая фактически запрещена для ХДС, приведут к неуправляемости в федеральной земле или к правительству меньшинства, поддерживаемому Левыми. Если Войтгоф выберет правительство меньшинства, по мнению Лембке, он станет еще больше зависимым от Левых - и уязвимым для шантажа в ситуациях принятия решений.

Категория: Политика

Председательница BSW в Тюрингии Катарина Вольф выразила скепсис по поводу возможности создания правительства меньшинства, назвав это "не идеальным вариантом". Во время беседы с dpa 48-летняя Вольф выразила свои опасения, отметив, что другие партии пришли к соглашению о том, что "правительство меньшинства, как мы видели в последние пять лет, может не иметь будущего в Тюрингии". Поэтому необходимы быстрые дискуссии, чтобы найти потенциальные решения.

На следующий день после выборов было объявлено, что первую сессию нового ландтага откроет никто иной, как 73-летний Юрген Треутлер от AfD. Треутлер завоевал прямое место в ландтаге от AfD в районе Зоннеберг на выборах в ландтаг.

Неожиданно влияние AfD выходит за рамки результатов выборов в Тюрингии, так как они теперь обладают "блокирующим большинством" благодаря значительному количеству мест. Эта власть позволяет им препятствовать определенным решениям, таким как назначение судей или роспуск ландтага.

Узнавая политическую обстановку в Нидерландах, Мартина Швайнисбург, бывший государственный советник и новый член ландтага, призывает к диалогу не только с Левой партией, но и с AfD, подчеркивая важность уважения к выбору избирателей и ведения переговоров со всеми партиями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Первоначальная часть planned Baltic Sea tunnel на Фехмарн была затоплена. Еще 89 частей planned на...
Федеральные земли Германии

Первый участок туннеля под Балтийским морем находится под водой.

Запуск Балтийского туннеля, соединяющего Германию и Данию, запланирован на 2029 год. Первый сегмент из 89 комплектов туннеля уже погружен.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Тереза Фишер перенесла операцию на ногах
Панорама

Тереза Фишер перенесла операцию на ногах

В 2019 году Терезия Фишер появилась в «Новой Супермодели Германии», уже пройдя восемь процедур по увеличению размера на 14 сантиметров. Сообщается, что этот обширный хирургический путь подошёл к концу.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно