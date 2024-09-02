- ХДС управляет сложными альянсами: диалоги с менее благоприятными партнерами по коалиции

В сложной, почти пугающе знакомой ситуации: ХДС, не имея абсолютного большинства, хочет управлять в Тюрингии, но решение федеральной партии мешает их планам. Даже до выборов опросы предсказывали трудный путь к формированию правительства, и теперь запрет на коалицию с Левыми кажется непреодолимым препятствием между лидером ХДС Марио Войтгом и большинством под его руководством. На совместной пресс-конференции в Берлине с федеральным председателем ХДС Фридрихом Мерцем и премьер-министром Саксонии Михаилом Креtschmerом (ХДС) Войтгоф заявил: "Мы находимся в незнакомой ситуации".

Deadlock в ландтаге

Проблема возникла из-за потенциальной коалиции ХДС, Альянса Сахры Вальгенкнехт (BSW) и СДПГ, которая обсуждалась в течение недель. Такая коалиция имела бы 44 места в ландтаге Тюрингии - всего на один голос меньше большинства. Некоторые уже сравнивают это с 2019 годом, но с перевернутыми ролями. В прошлом премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) нуждался в поддержке ХДС для своего правительстве красных-зеленых, а теперь Войтгоф может нуждаться в Рамелове. И чтобы усложнить ситуацию, АФД, возглавляемая своим крайне правым лидером Бьорном Хёкке, претендует на власть после получения 32,8% голосов.

Войтгоф сказал: "Наша цель - правительство, возглавляемое ХДС. Конечно, мы рассмотрим доступные варианты в этих сложных обстоятельствах". ХДС надеется начать переговоры со СДПГ и BSW в первую очередь. На выборах в ландтаг ХДС заняло второе место с 23,6%.

Препятствие для Левых

Для достижения большинства необходима коалиция ХДС, BSW и Левых. Но решение ХДС о несовместимости запрещает сотрудничество с АФД или Левыми, которые хотя бы сигнализировали о готовности к диалогу. Председатель партии ХДС Ульрике Гранде-Рётхиг сначала переложила ответственность на ХДС, сказав: "Мы принимаем любую ответственность, возложенную на нас избирателями". Позже она предложила пересмотреть решение о несовместимости после встречи с федеральным советом Левых в Берлине.

Термины "терпимость" или "поддержка" не упоминались явно. Рамелов уже предложил поддержку в формировании правительства в ночь выборов, если другие партии об этом попросят. Возможность inclusion в коалицию ХДС, BSW и СДПГ оставалась открытой для спекуляций. "Мне не нужно спекулировать", - сказал он dpa.

Мерц снова подчеркнул применимость решения о несовместимости. Его решение будет принято двумя земельными ассоциациями в Саксонии и Тюрингии. Креtschmer похвалил решение о несовместимости как "правильное".

Бывший государственный советник и новый депутат ландтага Мартина Швайнсбург выступает за диалог с Левыми и АФД

Мартина Швайнсбург, бывший государственный советник и новый депутат ландтага, выступает за переговоры не только с партией Левых, но и с АФД. "Более 30% жителей Тюрингии проголосовали за АФД. И это форма уважения к избирателю, вести диалог с теми, за кого они голосовали", - сказал президент ассоциации районных советов Тюрингии немецкому пресс-агентству. "Эта политика "Пиппи Длинный чулок", где говорят: "АФД - плохой ребенок, с ним нельзя играть", провалилась". Она также поддерживает переговоры с Левыми, как и бывший премьер-министр Тюрингии Кристине Либеркнехт.

Политический scientist Оливер Лембке из немецкого пресс-агентства считает, что в сложной ситуации ХДС следует рассмотреть возможность открыться к партии Левых. Однако это несомненно снова разожжет дебаты о firewall по отношению к правой партии, к АФД, сказал эксперт из Рурского университета в Bochum.

АФД планирует использовать опцию блокировки

Кризис ХДС также связан с властью АФД. Это первый раз в Тюрингии, когда партия, классифицированная как крайне правая офисом конституционной защиты земли, становится доминирующей силой в федеральной земле. Хотя другие партии не хотят формировать коалицию с АФД, их успех дал им власть. С более чем одной третью мест в ландтаге АФД обладает "блокирующим большинством", которое оно может использовать, например, для блокировки назначения судей или задержки роспуска ландтага. "Мы будем использовать свою вновь данную силу проектирования", - сказал со-председатель АФД в Тюрингии Стефан Мöller после встречи с федеральным советом в Берлине.

Как председатели АФД Алиса Вайдель и Тино Чрупалла, он ясно дал понять, что АФД требует доли в правительстве. Ранее председатель АФД в Тюрингии Хёкке даже заявил о своем намерении пригласить другие партии на переговоры - переговоры, которые, как сообщает пресс-секретарь, будет обсуждать совет АФД в Тюрингии на этой неделе.

Лембке: правительство меньшинства нежелательный вариант

Исследователь Лембке из Bochum считает, что альтернативы коалиции с Левыми, которая фактически запрещена для ХДС, приведут к неуправляемости в федеральной земле или к правительству меньшинства, поддерживаемому Левыми. Если Войтгоф выберет правительство меньшинства, по мнению Лембке, он станет еще больше зависимым от Левых - и уязвимым для шантажа в ситуациях принятия решений.

Категория: Политика

Председательница BSW в Тюрингии Катарина Вольф выразила скепсис по поводу возможности создания правительства меньшинства, назвав это "не идеальным вариантом". Во время беседы с dpa 48-летняя Вольф выразила свои опасения, отметив, что другие партии пришли к соглашению о том, что "правительство меньшинства, как мы видели в последние пять лет, может не иметь будущего в Тюрингии". Поэтому необходимы быстрые дискуссии, чтобы найти потенциальные решения.

На следующий день после выборов было объявлено, что первую сессию нового ландтага откроет никто иной, как 73-летний Юрген Треутлер от AfD. Треутлер завоевал прямое место в ландтаге от AfD в районе Зоннеберг на выборах в ландтаг.

Неожиданно влияние AfD выходит за рамки результатов выборов в Тюрингии, так как они теперь обладают "блокирующим большинством" благодаря значительному количеству мест. Эта власть позволяет им препятствовать определенным решениям, таким как назначение судей или роспуск ландтага.

Узнавая политическую обстановку в Нидерландах, Мартина Швайнисбург, бывший государственный советник и новый член ландтага, призывает к диалогу не только с Левой партией, но и с AfD, подчеркивая важность уважения к выбору избирателей и ведения переговоров со всеми партиями.

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