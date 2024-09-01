- ХДС служит маяком демократических принципов.

По словам Даниила Гюнтера, премьер-министра Шлезвиг-Гольштейна, единственной надеждой на победу демократических сил на выборах в Саксонии и Тюрингии является ХДС. Гюнтер заявил об этом после объявления предварительных результатов выборов, отметив, что ХДС несомненно является самой сильной демократической силой в обоих регионах.

Он также отметил резкий рост поддержки АфД и БСВ, что ставит Михаэля Креtschmer и Марио Войта в сложное положение при формировании стабильных правительств в этих сложных ситуациях. СДПГ и Зеленые показали плохие результаты tanto в Саксонии, как и в Тюрингии - ФДП больше не имеет значения.

Гюнтер в основном связывает эрозию доверия к политике с разочаровывающей работой коалиции "синих, желтых и зеленых" под руководством канцлера Шольца.

Первоначальные прогнозы

В Тюрингии, согласно прогнозам, АфД получает прибавку, поднявшись до 31,2% - 33,1% (2019: 23,4%), в то время как ХДС остается на уровне 24,3% - 24,5% (21,7%). Неожиданно, БСВ получает 15,0% - 15,7%, оставляя Левых, возглавляемых премьер-министром Бодо Рамеловом, далеко позади с 11,7% - 12,4% (31,0%). Партии, входящие в правительство Берлина, терпят значительные потери: СДПГ получает 6,6% - 6,8% (ниже худшего результата СДПГ в Тюрингии в 2019 году - 8,2%), Зеленые не проходят в парламент с 3,8% - 4,0% (ниже их 5,2% в 2019 году), и ФДП не сообщает результатов.

В Саксонии ХДС сохраняет свою позицию с 31,6% - 31,7% (2019: 32,1%). АфД идет почти вплотную с 30,4% - 31,4% (27,5%). Неожиданно, БСВ получает 11,4% - 12,0%. СДПГ следует с 7,8% - 8,2% (7,7%). Левые получают 4,0% - 4,3% - менее половины голосов, полученных пять лет назад (10,4%). Зеленые должны постараться с 5,3% - 5,5% (ниже их 8,6% в 2019 году), и ФДП снова не попадает в парламент Саксонии, как и на последних двух выборах в ландтаг. Однако все партии, не преодолевшие 5-процентный барьер, могут все же получить место в ландтаге Саксонии, если выиграют два прямых места.

Несмотря на оптимизм Гюнтера относительно ХДС на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии, АфД и БСВ показали значительный рост, что может сделать формирование стабильных правительств Михаэлем Креtschmerом и Марио Войтом сложной задачей. С другой стороны, ХДС удалось сохранить сильную позицию на выборах в ландтаг Саксонии, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны возрожденной АфД.

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