- ХДС рассматривает альянс с фацией в МВ, потенциально сотрудничающей в политической сфере.

**Христианско-демократический союз (ХДС) в Мекленбурге-Передней Померании рассматривает сотрудничество с «Бündnis Sarah Wagenknecht» (BSW) на уровне земли как возможное, как заявил председатель земельного отделения Даниэль Петерс в интервью «Остзее-Цайтунг». По словам Петерса, BSW — это разнообразная группа, стремящаяся к участию в политике, и он считает, что «нам нужно выяснить: какие у них цели?».

В то же время Петерс отвергает идею активного сотрудничества между ХДС и «Альтернативой для Германии» (АфД). «Никаких соглашений или совместных инициатив с АфД не будет», — заявил Петерс. Однако он уточнил, что если АфД поддержит одно из их предложений, «так тому и быть. Это обычная демократическая процедура».

Несмотря на открытость Петерса к сотрудничеству с BSW, он решительно отвергает любую форму активного сотрудничества с АфД. Несмотря на поддержку АфД предложений ХДС, никаких соглашений или совместных инициатив между двумя партиями не будет.

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