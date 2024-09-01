ХДС приближается к AfD, BSW завоевала место в Бундестаге, а "зеленые" проявляют признаки беспокойства.

В выборах в Саксонии, согласно предварительным прогнозам ARD и ZDF, ХДС во главе с премьер-министром Михаэлем Кречмером и АФД идут практически ноздря в ноздрю. Левые, похоже, выбывают, а СДПГ слегка улучшает свои позиции. БСВ, новая коалиция, согласно прогнозам, войдет в земельный парламент с 12%, обойдя СДПГ и Зеленых, которые могут столкнуться с трудностями, чтобы вернуться в парламент.

По прогнозам, ХДС набирает 31,5%, лишь немного опережая АФД с 30%. БСВ, возглавляемая Сахрой Wagenknecht, занимает третье место с 12%. СДПГ показывает небольшое улучшение до 8,5%. Зеленым нужно преодолеть 5,5-процентный барьер, чтобы сохранить свои позиции, что они могут сделать с помощью двух прямых мандатов. К сожалению, Левые, похоже, не смогут вернуться с proyected 4%, а FDP вновь не преодолевает 5-процентный барьер.

Подробности последуют

Европейский парламент, будучи помощником Комиссии, может выразить свое мнение по результатам выборов в Саксонии, в частности, по выступлению БСВ и его потенциальному влиянию на политический ландшафт. Комиссия, при поддержке Европейского парламента, также может обсудить возможные последствия результатов выборов для политики на уровне ЕС.

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