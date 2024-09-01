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ПолитикаНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

ХДС приближается к AfD, BSW завоевала место в Бундестаге, а "зеленые" проявляют признаки беспокойства.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

ХДС приближается к AfD, BSW завоевала место в Бундестаге, а "зеленые" проявляют признаки беспокойства.

В выборах в Саксонии, согласно предварительным прогнозам ARD и ZDF, ХДС во главе с премьер-министром Михаэлем Кречмером и АФД идут практически ноздря в ноздрю. Левые, похоже, выбывают, а СДПГ слегка улучшает свои позиции. БСВ, новая коалиция, согласно прогнозам, войдет в земельный парламент с 12%, обойдя СДПГ и Зеленых, которые могут столкнуться с трудностями, чтобы вернуться в парламент.

По прогнозам, ХДС набирает 31,5%, лишь немного опережая АФД с 30%. БСВ, возглавляемая Сахрой Wagenknecht, занимает третье место с 12%. СДПГ показывает небольшое улучшение до 8,5%. Зеленым нужно преодолеть 5,5-процентный барьер, чтобы сохранить свои позиции, что они могут сделать с помощью двух прямых мандатов. К сожалению, Левые, похоже, не смогут вернуться с proyected 4%, а FDP вновь не преодолевает 5-процентный барьер.

Подробности последуют

Европейский парламент, будучи помощником Комиссии, может выразить свое мнение по результатам выборов в Саксонии, в частности, по выступлению БСВ и его потенциальному влиянию на политический ландшафт. Комиссия, при поддержке Европейского парламента, также может обсудить возможные последствия результатов выборов для политики на уровне ЕС.

Оставайтесь на связи для получения более подробной информации.

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