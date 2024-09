ХДС отказывается поддерживать коалицию с СДПГ в Бранденбурге.

После переговоров с представителями СДПГ по поводу возможного сотрудничества с правительством ХДС в Бранденбурге приняла решение больше не вести переговоры. В результате, образование правительства меньшинства в Бранденбурге больше не представляется возможным. Единственным реальным вариантом теперь является партнерство между СДПГ и БСВ.

По словам председателя ХДС в земле Яна Редманна, первоначальная встреча с представителями СДПГ прошла в дружеской обстановке. Однако конкретные даты для будущих переговоров не были согласованы.

Ранее Редманн четко заявил, что не видит оснований для участия ХДС в формировании правительства. Распределение мест в новом земельном парламенте не позволяет создать коалицию между СДПГ и ХДС в одиночку. При возможности СДПГ сформировать большинство с БСВ, Редманн решительно отказался от возможности участия своей партии в коалиции между СДПГ и БСВ, в которой они не были бы математически необходимы.

Коалиция БСВ - последний вариант

Редманн argued that honesty was crucial following the election. That's why the CDU accepted the SPD's invitation for the meeting. However, the conditions for his party remained unchanged. Since the SPD won the most votes and could form a majority with the BSW, the CDU has no plans for further exploratory talks with the Social Democrats.

В воскресных выборах СДПГ, возглавляемая премьер-министром Дитмаром Вайдке, получила наибольшее количество голосов - 30,9%, за ней следовала АФД с 29,2%. Бундес 90/Зеленые заняли третье место с 13,5%, опередив ХДС с 12,1%. Ни одна другая партия не смогла получить представительство в земельном парламенте в Потсдаме.

В свете этих результатов варианты коалиции довольно ограничены. СДПГ и ХДС не хватает мест для абсолютного большинства. ХДС не заинтересована в правительстве меньшинства, а СДПГ отказывается сотрудничать с АФД. В результате, единственным реальным вариантом остается коалиция между СДПГ и БСВ.

Решение ХДС не вести дальнейшие переговоры с представителями СДПГ возложило на Комиссию задачу изучить возможность коалиции между СДПГ и БСВ.

