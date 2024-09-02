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ХДС обсуждает свою позицию по вопросам несовместимости

 and  Melissa Williams
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Маrio Войт, ведущий кандидат Христианско-демократического союза в Тюрингии, больше не исключает...
Маrio Войт, ведущий кандидат Христианско-демократического союза в Тюрингии, больше не исключает возможности сотрудничества с Левой партией.

ХДС обсуждает свою позицию по вопросам несовместимости

В течение длительного времени христианские демократы твердо придерживались своей позиции о непринятии сотрудничества ни с АФД, ни с Левой партией. Однако после выборов в Саксонии и Тюрингии бывший секретарь генерального секретаря ХДС Марио Цая предложил пересмотреть эту позицию. "Это абсурдно, что у нас есть этот запрет, и мы не будем работать с прагматичными левыми", - сказал Цая в интервью немецкой редакционной сети. "Фактически, Левые в восточной Германии - это в основном консервативная социальная демократия с восточным акцентом", - продолжил он, представитель ХДС в Бундестаге. "ХДС загнал себя в угол своей ошибочной интерпретацией теории подковы. Нам нужно вырваться из этого".

Цая, родом из восточной Германии, предостерег от связывания Левой партии с АФД, так как это принижает их "пренебрежение к людям и идеологию АФД".; "Под этой маской находится партия, находящаяся под постоянным наблюдением конституционной защиты, начиная с Тюрингии", - предупредил член ХДС. "Это не может быть сравнено с партией Левых, возглавляемой Бодо Рамеловом, который служил президентом Бундесрата. Бодо Рамелов никогда не представлял угрозы для демократии. Бьорн Хёкке - другое дело".

Лидер фракции ХДС Торстен Фрай, считающийся доверенным лицом лидера ХДС Фридриха Мерца, подтвердил решение своей партии не сотрудничать с Левой партией. "У нас есть твердое решение как у федеральной партии, и вся партия привержена ему. Никакого сотрудничества с АФД и Левыми", - заявил Фрай, прибывая на заседание фракции своей партии в Берлине. В то же время он нашел общую почву с альянсом Сахры Wagenknecht, который ХДС необходим для формирования правительства без АФД в Саксонии и Тюрингии. В Тюрингии ХДС может рассчитывать на голоса Левых.

Креtschmer рассматривает альянс с СДПГ и БСВ

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer также отвергает "идеологии партий".; "Мы сосредоточены на содержании", - заявил политик ХДС утром после выборов в Deutschlandfunk. Креtschмер считает, что коалиция с СДПГ и БСВ, которые были созданы совсем недавно, возможна. "Мы не сотрудничаем с фрау Wagenknecht, а с людьми, избранными в ландтаг Саксонии", - сказал Креtschмер. Хотя это не будет просто и займет некоторое время, это возможно, сказал Креtschмер.

ХДС приняла решение не сотрудничать с АФД и Левыми. Официально это не распространяется на БСВ, который был создан всего в январе этого года. Однако большинство основателей БСВ были бывшими членами Левых, и Сахра Wagenknecht возглавляла коммунистическую платформу партии в течение почти 20 лет, классифицированную как левоэкстремистскую.

Вайгт проявляет открытость

"Я хочу служить этой стране, я хочу привести стабильное правительство в эту страну", - повторил Вайгт, но путь не будет легким и может занять месяцы переговоров с потенциальными партнерами по коалиции. "Сначала важно передохнуть и порадоваться, что нам удалось сформировать стабильное правительство в Саксонии", - сказал ведущий кандидат ХДС в Тюрингии. ХДС еще не готова к переговорам о коалиции. Когда наступит подходящее время, они "моральный компас" будет на столе, и тогда начнутся беседы.

Что касается сотрудничества с АФД, Креtschмер предложил воздерживаться от термина "огнезащитная стена", так как партия использует этот термин в своих целях. "АФД умеет изображать себя жертвой", - сказал министр-президент. Это находит отклик у части избирателей. Такие термины не улучшают ситуацию. АФД - "обычная оппозиционная партия со всеми правами и обязанностями", - добавил Креtschмер.

Марио Вайгт, ведущий кандидат ХДС в Тюрингии, не исключает возможности сотрудничества с Левой партией в свете результатов выборов. В интервью Bild Вайгт сказал: "Мы дождемся официального окончательного результата и затем обсудим это на наших предстоящих комитетах". Ранее Левая партия в Тюрингии предложила терпимое отношение к правительству меньшинства ХДС.

В свете результатов выборов Марко Вайгт, ведущий кандидат ХДС в Тюрингии, открыт для обсуждения возможного сотрудничества с Левой партией, сказав: "Мы дождемся официального окончательного результата и затем обсудим это на наших предстоящих комитетах". В отличие от этого, лидер фракции ХДС Торстен Фрай подтверждает решение партии не сотрудничать с Левой партией, заявляя: "У нас есть твердое решение как у федеральной партии, и вся партия привержена ему. Никакого сотрудничества с АФД и Левыми".

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