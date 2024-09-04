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СпортНовостиФранция

Хаусбергер выражает радость от золотой медали

В гонке Маайке Хальсбегер приносит нежданную победу.<SPECIAL_802>Циклисты Германии празднуют с серебром и бронзой. СтаSoloo://on замечание, золотая лихорадка не оправдывается.

 and  Elizabeth Wells
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Заслужила в личной гонке на время на дорожке золото, после бронзовой победы в личной гонке на...
Заслужила в личной гонке на время на дорожке золото, после бронзовой победы в личной гонке на треке.

- Хаусбергер выражает радость от золотой медали

Германские велосипедисты доминировали на подиуме Паралимпиады, завоевав весь комплект медалей. На индивидуальной шоссейной гонке в Кlichy-sous-Bois, пригороде Парижа, Маике Хаусбергер завоевала золото, Михаэль Теубер завоевал серебро, а Анника Зейен-Гайлс завоевала бронзу на ручном велосипеде. Несмотря на высокие ожидания, команда не смогла добиться золотого результата.

Хаусбергер впечатляла на трассе длиной 14,2 километра, обходя своих соперников. 29-летняя спортсменка, у которой частичная парализация левой стороны тела, показала время 21:30.45 минут. Ранее она завоевала бронзовую медаль в гонке на 500 метров на треке.

Теубер, парализованный от шеи вниз, также праздновал победу. 56-летний спортсмен финишировал с результатом 21:18.14 минут, завоевав серебряную медаль. Его опередил только испанец Рикардо Тен Аргилес (20:39.51). "Я очень доволен", - сказал Теубер. Берлинец Пир Сенка занял четвертое место в той же категории.

Зейен-Гайлс не смогла защитить свой титул

После победы на Играх 2021 года в Токио Зейен-Гайлс довольствовалась бронзовой медалью на ручном велосипеде в этом году. 39-летняя спортсменка финишировала с результатом 25:30.84 минут, уступив американке Катрин Брім и австралийке Лорен Паркер. Зейен-Гайлс трижды завоевывала золото, дважды выигрывала серебро в баскетболе на колясках между 2004 и 2016 годами и теперь имеет третью медаль как велосипедистка.

Андреа Эскау не смогла завоевать свою 16-ю медаль в общем зачете летних и зимних Паралимпийских игр. 53-летняя спортсменка финишировала с результатом 26:35.88 минут, заняв шестое место. Яна Маюнке, победившая в 2021 году в Токио, заняла пятое место на трицикле с результатом 29:40.76 минут.

Несмотря на сильные выступления немецкой команды в различных велогонках, немецкая команда в категории ручных велосипедов не смогла повторить свой успех во Франции. Хаусбергер, Зейен-Гайлс и Теубер все смогли занять места на подиуме в своих дисциплинах, но Франция победила в общем командном зачете.

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