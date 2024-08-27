- Хаселов и Зиешянг выступают за немедленное выполнение плана.

Саксония-Анхальт требует, чтобы федеральное правительство ограничило въезд сирийцев и афганцев в Германию и пересмотрело запреты на депортацию. Министр-президент Райнер Хазелофф и министр внутренних дел Тамара Цизшанг (оба из ХДС) выступают за немедленное действие. Согласно их предложению, федеральное правительство должно найти эффективные способы проведения депортаций и упорядоченных добровольных отъездов, в частности, правонарушителей и потенциальных угроз, в Афганистан и Сирию. Для защиты своего населения немецкие власти должны использовать все доступные правовые и функциональные возможности.

Бюро Federal Office for Migration and Refugees (Bamf) должно пересмотреть все запреты на высылку афганских и сирийских граждан, подлежащих депортации, настаивают Хазелофф и Цизшанг.

В самой Саксонии-Анхальте Bamf выявило около 2450 афганцев и около 450 сирийцев, которым был предоставлен запрет на депортацию в страну назначения, несмотря на то, что они подлежат депортации. Федеральное правительство должно пересмотреть ситуацию в Афганистане и Сирии.

Пересмотреть ситуацию в Афганистане и Сирии

"В соответствии с текущей судебной практикой, больше не считается, что возвращение афганцев повсеместно или в общем случае подвергнет их жестокому или унижающему достоинство обращению", - говорится в заявлении. "Поэтому депортация здоровых мужчин-афганцев в принципе возможна". То же самое относится к пересмотру ситуации в Сирии. Ссылались на решения различных немецких судов.

Кроме того, два политика штата требуют, чтобы федеральное правительство приостановило семейное воссоединение и прекратило федеральную программу перемещения афганцев с 2022 года.

Федеральное правительство должно пересмотреть ситуацию в Афганистане и Сирии в соответствии с требованиями Саксонии-Анхальта, учитывая текущую судебную практику, которая считает возможным депортировать здоровых мужчин-афганцев без риска жестокого обращения. Федеральное правительство должно пересмотреть свой подход к сирийцам в соответствии с предложением Саксонии-Анхальта.

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