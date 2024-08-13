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Хаселов: Двойной бюджет на "планированном пути"

Правительство земли интенсивно работает над подготовкой двойного бюджета на 2025/2026 годы.Министр-президент Хаселофф заверяет, что все происходит According to plan.

 and  Grigoriy Williams
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Газельофф гарантировал, что создание двойного бюджета происходит согласно плану.
Газельофф гарантировал, что создание двойного бюджета происходит согласно плану.

- Хаселов: Двойной бюджет на "планированном пути"

При разработке двойного бюджета на 2025/2026 годы Министр-президент Саксонии-Анхальт Райнер Хаселофф (ХДС) считает, что правительство земли находится на "очень хорошем и упорядоченном пути". "Все спокойно и стабильно", - сказал Хаселофф. "Коалиция работает".

Многие в черно-желто-красной коалиции ожидали трудных переговоров для достижения сбалансированного бюджета. Недавно представитель правительства отказался раскрыть, насколько текущие регистрационные числа превышают доступные средства. Черно-желто-красная коалиция все еще борется за достижение сбалансированного проекта. Министерство финансов также отказалось предоставить конкретные числа.

В июне регистрации превысили доступные средства на два года, 2025 и 2026, более чем на три миллиарда евро. С финансируемыми проектами партнеры по коалиции могут выделить свои приоритеты перед выборами. Ранее земля планировала объем около 14 миллиардов евро в год.

Министр-президент Хаселофф упомянул, что они находятся на "очень хорошем и упорядоченном пути" с "список", который является двойным бюджетом на 2025/2026 годы. Несмотря на ожидания трудных переговоров для сбалансированного бюджета, правительство все еще не раскрыло точный превышение регистраций над доступными средствами из "списка".

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