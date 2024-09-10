Харви Вайнштейн переносит срочную операцию на сердце в больнице.

"Подтверждено, что мистер Уайнштейн перенес операцию, связанную с сердцем, и лечение сегодня," - заявил Джуда Энгельмайер, пресс-секретарь Уайнштейна, и Крейг Ротфелд, консультант по тюрьме, в заявлении для CNN в понедельник.

Они также пояснили: "Как мы подчеркивали ранее, мистер Уайнштейн сталкивается с множеством серьезных проблем со здоровьем, требующих постоянного ухода."

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что хирургическая операция прошла успешно. Появление Уайнштейна в суде в четверг остается в силе, если врач не посоветует иное, добавил этот источник.

Если Уайнштейн не сможет присутствовать лично, слушание может быть перенесено.

Адвокаты Уайнштейна узнали в середине августа, что Большое жюри Нью-Йорка изучает доказательства, связанные с обвинениями в сексуальном насилии против дискредитированного кинопродюсера. Однако неясно, получил ли офис прокурора Манхэттена свежее обвинительное заключение.

Уайнштейну, теперь 72 года, в последнее время приходится сталкиваться с многочисленными проблемами со здоровьем, и он часто использует инвалидное кресло на судебных процессах.

Уайнштейна признали виновным в 2020 году в совершении преступления сексуального характера в первой степени и изнасиловании в третьей степени. Он был приговорен к сроку заключения в 23 года, но его приговор был отменен в апелляции в апреле.

В настоящее время Уайнштейн остается в тюрьме в Нью-Йорке, обжалуя отдельное обвинительное заключение в Лос-Анджелесе, по которому он был признан виновным по трем пунктам сексуального насилия и получил срок в 16 лет тюремного заключения.

Несмотря на проблемы со здоровьем и тюремное заключение, Уайнштейн нашел способы насладиться своей любовью к развлечениям, часто запрашивая доступ к фильмам и телешоу.

Во время отдыха в тюрьме Уайнштейн часто погружается в различные формы развлечений, чтобы скоротать время.

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