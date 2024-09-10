Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Харви Вайнштейн переносит срочную операцию на сердце в больнице.

Харви Вайнштейн скорее всего был доставлен в больницу для экстренной процедуры на сердце

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
В июле 2024 года ранее знаменитый Produzent фильмов Харви Вайнштейн появился в суде по уголовным...
В июле 2024 года ранее знаменитый Produzent фильмов Харви Вайнштейн появился в суде по уголовным делам Манхэттена в Нью-Йорке

Харви Вайнштейн переносит срочную операцию на сердце в больнице.

"Подтверждено, что мистер Уайнштейн перенес операцию, связанную с сердцем, и лечение сегодня," - заявил Джуда Энгельмайер, пресс-секретарь Уайнштейна, и Крейг Ротфелд, консультант по тюрьме, в заявлении для CNN в понедельник.

Они также пояснили: "Как мы подчеркивали ранее, мистер Уайнштейн сталкивается с множеством серьезных проблем со здоровьем, требующих постоянного ухода."

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что хирургическая операция прошла успешно. Появление Уайнштейна в суде в четверг остается в силе, если врач не посоветует иное, добавил этот источник.

Если Уайнштейн не сможет присутствовать лично, слушание может быть перенесено.

Адвокаты Уайнштейна узнали в середине августа, что Большое жюри Нью-Йорка изучает доказательства, связанные с обвинениями в сексуальном насилии против дискредитированного кинопродюсера. Однако неясно, получил ли офис прокурора Манхэттена свежее обвинительное заключение.

Уайнштейну, теперь 72 года, в последнее время приходится сталкиваться с многочисленными проблемами со здоровьем, и он часто использует инвалидное кресло на судебных процессах.

Уайнштейна признали виновным в 2020 году в совершении преступления сексуального характера в первой степени и изнасиловании в третьей степени. Он был приговорен к сроку заключения в 23 года, но его приговор был отменен в апелляции в апреле.

В настоящее время Уайнштейн остается в тюрьме в Нью-Йорке, обжалуя отдельное обвинительное заключение в Лос-Анджелесе, по которому он был признан виновным по трем пунктам сексуального насилия и получил срок в 16 лет тюремного заключения.

Несмотря на проблемы со здоровьем и тюремное заключение, Уайнштейн нашел способы насладиться своей любовью к развлечениям, часто запрашивая доступ к фильмам и телешоу.

Во время отдыха в тюрьме Уайнштейн часто погружается в различные формы развлечений, чтобы скоротать время.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно