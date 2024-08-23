Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Харрис выразил глубокую озабоченность в связи с беспокойным насилием в Газе, подчеркнул свою поддержку переговорам о освобождении заложников и перемириях.

Камала Харрис выступала за возможность палестинского населения испытать порядочность, безопасность, свободу и самоуправление на Демократическом национальном съезде в четверг, одновременно выступая за перемирие и обмен заключенными между Израилем и ХАМАСом, подчеркивая свою поддержку такого...

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Знак в поддержку запрета оружия против Израиля находится снаружи национального съезда...
Знак в поддержку запрета оружия против Израиля находится снаружи национального съезда Демократической партии 2024 года в Чикаго 22 августа 2024 года.

Харрис выразил глубокую озабоченность в связи с беспокойным насилием в Газе, подчеркнул свою поддержку переговорам о освобождении заложников и перемириях.

Харрис заявила, что как президент будет придерживаться партнерства США с Израилем, гарантируя его возможности самозащиты. Она осудила агрессию ХАМАС против Израиля 7 октября, но также признала трудности, которые испытывают палестинцы в Газе в ходе военной операции Израиля в регионе.

"Беспорядки в Газе в последние 10 месяцев были разрушительными. ТENS тысяч невинных жизней были унесены, и множество людей вынуждены покидать свои дома из-за интенсивного отчаяния и голода. Масштаб страданий просто сердце разрывает", - заявила она. "Президент Байден и я неуклонно работаем над прекращением этого конфликта, обеспечением безопасности Израиля, освобождением заложников, прекращением страданий в Газе и созданием условий для реализации палестинским народом своего права на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение".

По данным местных органов здравоохранения, с 7 октября в Газе погибло более 40 000 человек.

Выступление Харрис в четверг совпадает с позицией администрации по конфликту, хотя она не упомянула роль США в поставках оружия Израилю. Тем не менее, ее заявления на таком крупном мероприятии стали самым развернутым высказыванием на эту тему и самой явной поддержкой права палестинцев на самоопределение со времени ее вступления в ряды демократической партии.

Оба, Байден и Харрис, выразили поддержку двухгосударственному решению.

Начавшись, национальное собрание активисты, поддерживающие палестинцев, неоднократно призывали к большей представленности своей позиции на мероприятии. В то же время другие демонстрировали возле Центра объединенных сил, критикуя Харрис и демократов за недостаточные усилия по достижению длительного перемирия.

Движение "Неприсоединившиеся националисты", возникшее во время демократических президентских праймериз в знак протеста против поддержки администрацией Байдена военных операций Израиля в Газе, призвало кампанию Харрис предоставить место для выступления палестинского американца на съезде. После отказа их просьбы движение провело сидячую забастовку возле съезда. В конце концов, делегаты прекратили забастовку и присутствовали на речи Харрис, но потребовали, чтобы она встретилась с палестинскими американскими семьями в ключевых штатах-борцах к 15 сентября.

"Отказ выполнить их просьбу был бы катастрофой для ее кампании и нанес бы ущерб ее усилиям по борьбе с фашизмом и авторитаризмом в ноябре, так как они являются важной частью ее электората", - заявила соосновательница движения "Неприсоединившиеся" Лейла Элаб, палестинская американка и сестра конгрессвумен Мичигана Рашиды Тлаиб.

Критикуя ДНС и кампанию Харрис, Элаб признала, что делегаты не собирались нарушать мероприятия перед или во время приемной речи Харрис. Однако другие активисты утверждали, что лидеры Демократической партии только навредили их делу, проигнорировав скромную просьбу движения "Неприсоединившиеся" о предоставлении места для выступления палестинского американца на съезде.

"Мне их жаль из-за их устаревших взглядов, которые не соответствуют мнению большинства демократических избирателей, считающих права человека палестинцев приоритетными", - отметил сооснователь движения "Неприсоединившиеся" Аббас Алауи.

В ответ на продолжающийся конфликт Харрис призвала к усилиям по прекращению насилия, обеспечению безопасности Израиля и поддержке права палестинцев на самоопределение. Несмотря на это, критика со стороны активистов, поддерживающих палестинцев, возникла из-за отсутствия большей представленности их позиции и места для выступления палестинского американца на съезде демократов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После парламентских выборов президент Макрон выступает за всеобъемлющий альянс.
Политика

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями После парламентских выборов во Франции несколько недель назад страна столкнулась с политической неопределенностью. Сначала казалось, что ультраправый националист Марин Ле Пен одержит значительную победу, но это было предотвращено совместными усилиями левых и центристских сил. Партия Ле Пен и ее союзники заняли третье

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Обвинения против двух бывших сотрудников полиции Луисвилла, замешанных в операции по поиску Бреонны Тейлор, были сняты.
Политика

Обвинения против двух бывших сотрудников полиции Луисвилла, замешанных в операции по поиску Бреонны Тейлор, были сняты.

В четверг федеральный судья проигнорировал обвинения в тяжких преступлениях, предъявленные двум бывшим детективам полицейского департамента Луивиля, которые были вовлечены в получение ордера на варварский вход в жилище Брэнны Тейлор.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно