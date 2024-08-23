Харрис выразил глубокую озабоченность в связи с беспокойным насилием в Газе, подчеркнул свою поддержку переговорам о освобождении заложников и перемириях.

Харрис заявила, что как президент будет придерживаться партнерства США с Израилем, гарантируя его возможности самозащиты. Она осудила агрессию ХАМАС против Израиля 7 октября, но также признала трудности, которые испытывают палестинцы в Газе в ходе военной операции Израиля в регионе.

"Беспорядки в Газе в последние 10 месяцев были разрушительными. ТENS тысяч невинных жизней были унесены, и множество людей вынуждены покидать свои дома из-за интенсивного отчаяния и голода. Масштаб страданий просто сердце разрывает", - заявила она. "Президент Байден и я неуклонно работаем над прекращением этого конфликта, обеспечением безопасности Израиля, освобождением заложников, прекращением страданий в Газе и созданием условий для реализации палестинским народом своего права на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение".

По данным местных органов здравоохранения, с 7 октября в Газе погибло более 40 000 человек.

Выступление Харрис в четверг совпадает с позицией администрации по конфликту, хотя она не упомянула роль США в поставках оружия Израилю. Тем не менее, ее заявления на таком крупном мероприятии стали самым развернутым высказыванием на эту тему и самой явной поддержкой права палестинцев на самоопределение со времени ее вступления в ряды демократической партии.

Оба, Байден и Харрис, выразили поддержку двухгосударственному решению.

Начавшись, национальное собрание активисты, поддерживающие палестинцев, неоднократно призывали к большей представленности своей позиции на мероприятии. В то же время другие демонстрировали возле Центра объединенных сил, критикуя Харрис и демократов за недостаточные усилия по достижению длительного перемирия.

Движение "Неприсоединившиеся националисты", возникшее во время демократических президентских праймериз в знак протеста против поддержки администрацией Байдена военных операций Израиля в Газе, призвало кампанию Харрис предоставить место для выступления палестинского американца на съезде. После отказа их просьбы движение провело сидячую забастовку возле съезда. В конце концов, делегаты прекратили забастовку и присутствовали на речи Харрис, но потребовали, чтобы она встретилась с палестинскими американскими семьями в ключевых штатах-борцах к 15 сентября.

"Отказ выполнить их просьбу был бы катастрофой для ее кампании и нанес бы ущерб ее усилиям по борьбе с фашизмом и авторитаризмом в ноябре, так как они являются важной частью ее электората", - заявила соосновательница движения "Неприсоединившиеся" Лейла Элаб, палестинская американка и сестра конгрессвумен Мичигана Рашиды Тлаиб.

Критикуя ДНС и кампанию Харрис, Элаб признала, что делегаты не собирались нарушать мероприятия перед или во время приемной речи Харрис. Однако другие активисты утверждали, что лидеры Демократической партии только навредили их делу, проигнорировав скромную просьбу движения "Неприсоединившиеся" о предоставлении места для выступления палестинского американца на съезде.

"Мне их жаль из-за их устаревших взглядов, которые не соответствуют мнению большинства демократических избирателей, считающих права человека палестинцев приоритетными", - отметил сооснователь движения "Неприсоединившиеся" Аббас Алауи.

В ответ на продолжающийся конфликт Харрис призвала к усилиям по прекращению насилия, обеспечению безопасности Израиля и поддержке права палестинцев на самоопределение. Несмотря на это, критика со стороны активистов, поддерживающих палестинцев, возникла из-за отсутствия большей представленности их позиции и места для выступления палестинского американца на съезде демократов.

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