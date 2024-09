Харрис в значительной степени полагается на решающее для своего успеха.

Указывая на тех, кто выступает за ограничения абортов, как на "двойных стандартов", она выразила свои опасения на срочном собрании в Атланте, заявляя, что некоторые сообщества, которые сейчас борются против запретов на аборты, в течение длительного времени были обделены вниманием в вопросах здравоохранения женщин. "Где вы были?" - спросила она.

В течение недели после выхода отчета VICE News о двух женщинах в Джорджии, которые погибли из-за задержки медицинской помощи, связанной с запретом на аборты в штате, внимание к правам на аборты усилилось.

К концу недели мать одной из женщин присутствовала на онлайн-мероприятии в Мичигане, где рассказывала историю своей дочери Харрис и Опре Уинфри.

В пятницу, под руководством Харрис, как сообщает CNN's Priscilla Alvarez, ее кампания спонтанно организовала митинг в Джорджии. Харрис произнесла речь перед плакатами, на которых было написано, что одна треть женщин живет под "законом об абортах Трампа", фразу, которую она повторяла в своей речи.

"Это напомнило мне внезапные экстренные поездки, которые поставили Харрис в центр переизбрания президента Джо Байдена, демонстрируя типы моментов, которые ее кампания быстро использует и усиливает - проблемы, которые, по их мнению, мобилизуют избирателей и побудят их голосовать", - написала Alvarez.

Бывший президент Дональд Трамп спорно заявил, что оказал услугу нации, назначив судей Верховного суда для отмены решения "Роу против Уэйда", тем самым вернув вопрос об абортах законодателям штатов. Однако опросы и недавние выборы свидетельствуют об обратном.

Смерти, вызванные ограничениями на аборты

Отчет VICE News и многочисленные другие свидетельства, представленные на Национальном съезде демократов в августе, вызвали значительный интерес к правам на аборты, особенно в тех штатах, где действуют ограничения, таких как Джорджия и Северная Каролина.

"Я так сожалею", - сказала Харрис Шанетт Уильямс, чья 28-летняя дочь, Эмбер Николь Терман, умерла в 2022 году.

"И храбрость, которую вы все проявили, просто замечательна, потому что вы также узнали, как она умерла", - сказала Харрис во время мичиганского мероприятия. VICE News сообщает, что конфиденциальный отчет, составленный комитетом штата, в котором участвовали врачи, заключил, что смерть Терман была предотвратима.

Терман, мать, планировавшая поступить в школу медсестер, узнала, что беременна двойней, и захотела прервать беременность. В конце концов, она самостоятельно приняла таблетки для аборта после поездки в Северную Каролину, где еще не были введены текущие ограничения на аборты. Позже у Терман развился редкий осложнение, потребовавший медицинской процедуры в больнице. Хирурги колебались, потому что процедура, известная как ДК (дилатация и кюретаж), теперь является преступлением в Джорджии, если жизнь матери не находится под угрозой.

Во время беседы с Уинфри Харрис утверждала, что даже ограничения, разрешающие исключения в случае угрозы жизни матери, не достаточно, потому что они вынуждают медицинских работников определять, находится ли женщина на грани смерти, прежде чем они смогут вмешаться.

Озабоченность врачей

CNN's Brianna Keilar побеседовала с доктором Нишей Вермой, гинекологом, практикующим в Джорджии, о последствиях запретов на уход за беременными женщинами.

"Мы боремся с очень сложными ситуациями, пытаясь определить, когда в процессе ухода мы можем вмешаться", - сказала Верма. "Нет четкой границы, когда женщина переходит от полного здоровья к опасно больной".

"Неопределенность в этом законе, исключение для медицинских чрезвычайных ситуаций, создает огромную неопределенность о том, когда мы можем вмешаться в каждую конкретную ситуацию", - добавила она.

Верма рассказала о пациентке, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и использовала свой последний эмбрион, желая забеременеть, но узнала примерно на 18-й неделе, что плод не выживет. В то время как врачи размышляли, насколько больна она должна быть, прежде чем они смогут оказать надлежащую помощь, Верма сказала, что это добавило страдания в уже трудную ситуацию.

Преимущество Харрис в правах на аборты

В опросе New York Times/Siena College, где национальная гонка была сравнена, Харрис имела преимущество в правах на аборты - 54% вероятных избирателей trusts her to handle the issue more effectively compared to 41% who trust Trump. On several other key issues in the poll, Trump was ahead.

Harris' strengths in abortion rights are based on key demographics she hopes will significantly contribute to her victory on Election Day. Among young people between the ages of 18 and 29, nearly three-quarters expressed trust in Harris on the issue. Among Black voters, 83% expressed faith in Harris, while among Hispanic voters, it was 63%.

Compared to White likely voters, Black and Hispanic voters were more likely to believe that Trump would try to enact a national abortion ban. However, Trump has asserted otherwise.

A majority of voters, 61%, in a KFF poll published this month, preferred a federal law reinstating abortion rights across the nation; nevertheless, such legislation seems improbable to pass through the US Senate, which would require a 60-vote supermajority.

Вопрос года

Большинство избирателей, 89%, считают, что выборы этого года повлияют на права на аборты, при этом 61% считают, что это будет иметь "большое" значение, согласно KFF.

Неудивительно, что избиратели склонны больше доверять демократическому кандидату, чем республиканцу, в управлении правами на аборты; однако это преимущество выросло с тех пор, как Харрис заняла пост Байдена, согласно опросу KFF.

Учитывают ли мужчины свободу выбора при голосовании?

Может, свобода абортов не вызывает энтузиазма у мужчин. Но, как сообщают Арит Джон, Ева МакКенд и Дэвид Райт из CNN, на недавнем тура автобуса за свободу репродукции в ключевом штате Пенсильвания кампания Харрис пыталась сделать свободу абортов более понятной для мужчин-избирателей, представляя это как вопрос личной автономии и демонстрируя реальные истории женщин, столкнувшихся с ограничениями абортов, и их партнеров.

В свете сообщений о смертельных случаях из-за ограничений абортов дискуссии о политике и женском здравоохранении стали более напряженными.

Упор на права на аборты на недавнем Национальном съезде демократов подчеркнул необходимость того, чтобы законодатели обращали внимание на эти вопросы, особенно в штатах с жесткими регуляциями абортов.

