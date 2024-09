Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Национальные демократические комитеты наблюдают рост финансирования в борьбе за Конгресс, с Демократической партией, стремящейся сделать Палату представителей синей, в августе коллективно собрав более чем вдвое больше, чем их республиканские коллеги. Однако Республиканский комитет по выборам в Палату представителей сообщил о значительном шестизначном пожертвовании от миллиардера Илона Маска в прошлом месяце в попытке сохранить их тонкое большинство в палате.

С Democrats riding a wave of donor support, recent reports to the Federal Election Commission showed several key external groups increasing their activity, while a prominent pro-Trump super PAC unleashed a substantial wave of independent expenditures to assist Republicans in closing the gap.

Harris's Upward Trend

Вице-президент Камала Харрис успешно ликвидировала временное финансовое преимущество, которое имел Трамп летом, так как бывший президент превзошел президента Джо Байдена в двух из трех последних месяцев, предшествовавших выходу Байдена в конце июля. В августе кампания Харрис собрала почти 190 миллионов долларов, что более чем в четыре раза превышает 44,5 миллиона долларов, якобы пожертвованных кампании Трампа в этом месяце.

Кампания Харрис также потратила значительно больше, чем кампания Трампа в августе, потратив около 174 миллионов долларов. Большая часть этих средств (135 миллионов долларов) была потрачена на рекламу, когда они агрессивно представляли своего нового кандидата избирателям. Примерно 6,4 миллиона долларов пошли на оплату труда, а 4,5 миллиона долларов - на рассылку текстовых сообщений.

В отличие от этого, кампания Трампа потратила только 61 миллион долларов в прошлом месяце, при этом значительная часть (47 миллионов долларов) была выделена на покупку медиа.

Несмотря на значительные расходы, основной счет кампании Харрис вошел в сентябре с 235 миллионами долларов наличных средств, что существенно превосходит оставшиеся 135 миллионов долларов в фондах Трампа, согласно последним данным ФЭК.

Отчеты, поданные поздно в пятницу, дают единственный взгляд на финансовую силу кандидатов.

Кампании Трампа и Харрис связаны с различными комитетами, которые подают свои отчеты о раскрытии информации по отдельному графику. Широкий круг Харрис сообщил о совокупном сборе 361 миллиона долларов в августе, почти в три раза больше 130 миллионов долларов, собранных операцией Трампа.

Успех Харрис в сборе средств существенно способствовал преимуществу демократов в бронировании рекламы на осень, в том числе в ключевых штатах-батлунгах. Кроме того, Харрис и ее союзники подавляют присутствие бывшего президента в социальных сетях. С тех пор, как Харрис стала стандартным носителем Демократической партии, демократы потратили 137 миллионов долларов на цифровые платформы - более чем в три раза больше, чем их республиканские коллеги, согласно анализу данных, собранных CNN и AdImpact.

Партийное влияние

Отчеты о кампании в пятницу показали, что Демократический комитет по выборам в Палату представителей (DCCC) существенно превзошел своего республиканского коллегу, Национальный республиканский комитет по выборам в Палату представителей (NRCC), собрав 22,3 миллиона долларов по сравнению с 9,7 миллиона долларов. DCCC также вошел в сентябре с большим количеством наличных средств - 87,3 миллиона долларов по сравнению с 70,8 миллиона долларов у NRCC. Эти средства могут сыграть значительную роль в высоко конкурентной борьбе за Палату представителей, где республиканцы защищают узкое большинство.

Один из заметных фигур, пытающихся помочь республиканцам в Палате представителей в борьбе с потоком демократических пожертвований, является миллиардер Илон Маск, который пожертвовал 289 100 долларов в августе в пользу республиканского комитета по выборам в Палату представителей, что является крупнейшим федеральным пожертвованием Маска в этом избирательном цикле, когда он увеличивает свои пожертвования республиканцам.

Технологический магнат, указанный как самый богатый человек в мире, поддержал Трампа в июле. Кроме того, супер-PAC, с которым Маск недавно связался, увеличил свою активность в президентской кампании, потратив более 40 миллионов долларов с середины августа, в том числе более 22 миллионов долларов на инициативы по поддержке Трампа. Как сообщалось ранее CNN, кампания Трампа в основном делегировала свою наземную операцию внешним организациям.

Комитеты, сосредоточенные на выборах в Сенат, собрали сопоставимые суммы в августе.

Национальный республиканский сенатский комитет собрал 19,1 миллиона долларов, в то время как его демократический коллега, Демократический сенатский комитет по кампаниям, собрал 19,2 миллиона долларов. Оба организации потратили больше, чем получили, с Демократическим сенатским комитетом по кампаниям, потратившим 31,6 миллиона долларов, и Национальным республиканским сенатским комитетом, потратившим 26,5 миллиона долларов.

Демократы сохраняют узкий контроль над Сенатом, но сталкиваются с неблагоприятной обстановкой в этом году, защищая несколько мест в штатах, которые ранее поддерживали Трампа.

Внешние группы

Успех Харрис в сборе средств оказывает давление на сеть внешних групп, поддерживающих Трампа, чтобы помочь преодолеть финансовый разрыв.

MAGA Inc., престижный супер-PAC в поддержку Трампа, потратил более 88 миллионов долларов в августе только на независимые расходы в поддержку бывшей президентской кампании Трампа, финансируя масштабную телевизионную рекламную кампанию, согласно ежемесячному отчету. Это является самым высоким расходованием MAGA Inc. в любом месяце этого года и примерно в два раза больше, чем их расходы в июле.

Супер-PAC получил в августе в общей сложности 25 миллионов долларов от различных состоятельных благотворителей, в том числе 10 миллионов долларов от миллиардера Дайан Хендрикс из Висконсина и 5 миллионов долларов от миллиардера-финансиста Пола Сингера. Супер-PAC завершил август с 59,4 миллиона долларов наличными.

На стороне демократов, FF PAC, престижный супер-PAC в поддержку Харрис, сообщил о сборе почти 37 миллионов долларов в августе, при этом значительные 30 миллионов долларов поступили от сооснователя Facebook и миллиардера-инвестора Дастина Московица - легко самое крупное федеральное пожертвование Московица в этом избирательном цикле. Супер-PAC потратил более 77 миллионов долларов в августе, в том числе почти 62 миллиона долларов на независимые расходы для поддержки президентской кампании вице-президента.

В политике сбора средств усилия Демократической партии в августе увидели увеличение активности внешних групп, с престижным супер-PAC в поддержку Трампа, запустившим значительную волну независимых расходов для помощи республиканцам в сокращении разрыва. Несмотря на значительное шестизначное пожертвование Илона Маска в августе республиканскому комитету по выборам в Палату представителей в попытке сохранить их тонкое большинство, Демократический комитет по выборам в Палату представителей (DCCC) существенно превзошел своего республиканского коллегу, Национальный республиканский комитет по выборам в Палату представителей (NRCC), показывая более сильную финансовую позицию на пути к высоко конкурентной борьбе за Палату представителей.

Читайте также: