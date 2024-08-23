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ПолитикаНовостиЧикаго

Харрис стремится к должности "Президента для каждого гражданина США".

Ожидание преждевременно окружает речь Камалы Харрис, предназначенную для завершения собрания Демократической партии в Чикаго. На этом мероприятии она ожидается, чтобы поклясться американской публике.

 and  Carmen Simpson
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- Харрис стремится к должности "Президента для каждого гражданина США".

Кандидат в президенты Камала Харрис представит всех граждан США и исцелит раскол в нации. "Я клянусь служить президентом для каждого американца", - заявил фрагмент из речи Харрис на Демократическом национальном съезде в Чикаго. "Эти выборы дают нашей стране редкий шанс оставить в прошлом враждебность, насмешки и разногласия", - говорится в речи. Страна имеет возможность прогрессировать "не как приверженцы определенной политической партии или секты, а как американцы". Харрис стремится стать лидером, "который ведет и слушает, практичен, разумен и обладает долей здравого смысла", - подсказывают выдержки. Она всегда будет отстаивать американский народ.

Речь Харрис в Чикаго запланирована на ранние часы немецкого дня.

Демократический национальный съезд, на котором Камала Харрис произнесла свою вдохновляющую речь, состоялся в городе Чикаго. После своей речи Харрис выразила свою приверженность служению в качестве президента для каждого американца, независимо от их политических убеждений.

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