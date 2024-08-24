Харрис продвигает сторонников Кеннеди, кандидата в президенты США.

На встрече в пятницу Кеннеди заявил на пресс-конференции в Аризоне, что не будет участвовать в нескольких напряженных избирательных кампаниях и вместо этого поддержит республиканского кандидата, Дональда Трампа, на выборах 5 ноября. Он также воспользовался возможностью выразить недовольство Демократической партией, будучи ее членом на протяжении многих лет.

Кроме того, 70-летний Кеннеди выразил свое неодобрение выбором Харрис в качестве демократического кандидата в президенты после ухода президента Байдена без предварительного участия в праймериз.

Бывший президент Трамп оценил шаг Кеннеди, назвав его "очень приятной поддержкой". Он также похвалил Кеннеди как "великолепного человека".

Аналитики не могут прийти к согласию по поводу влияния решения Кеннеди на избирательную кампанию. Сын клана Кеннеди, известный своими теориями заговора, в настоящее время имеет рейтинг одобрения в однозначных цифрах.

Кеннеди подтвердил, что его имя продолжит появляться в бюллетенях в большинстве штатов. Тем не менее, он не будет участвовать в около десяти конкурентных штатах, заявив, что его участие только осложнит ситуацию.

В этом напряженном президентском состязании между Трампом и Харрис небольшая разница в голосах в некоторых из этих предполагаемых колеблющихся штатов может повлиять на результат. Дэн Каннин из команды Харрис также заявил, что борьба за Белый дом будет "очень, очень близкой".

Решение Кеннеди поддержать Трампа на выборах контрастировало с его предыдущей принадлежностью к Демократической партии в качестве видного члена.

Несмотря на заявление Кеннеди о выходе из нескольких напряженных избирательных кампаний, его имя все равно будет появляться в бюллетенях в большинстве штатов.

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