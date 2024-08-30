- Харрис продвигает новое политическое предприятие в телевизионной дискуссии.

Камала Харрис сидит за простым столом в прибрежном городе Саванна, расположенном на юге США. Несмотря на непримечательные surroundings, все взгляды прикованы к ней. Как демократический кандидат в президенты США, дающая первое телеинтервью после своей номинации, она защищает победы администрации президента Джо Байдена и призывает к новому старту в политике. "По моему мнению, американскому народу нужен новый путь и отказ от прошлого десятилетия", - заявляет она.

Интервью, длившееся около тридцати минут на американской сети CNN, прошло гладко без серьезных промахов. Однако Харрис упустила несколько возможностей обойти своего республиканского оппонента на выборах 5 ноября, Дональда Трампа. Тот отреагировал на своей платформе Truth Social одним словом большими буквами: "СКУЧНО".

Упущенный шанс

Во время совместного интервью с своим напарником Тимом Уолзом Харрис упустила возможность поговорить о своем первом дне на посту, когда журналистка Дана Бэш спросила о ее планах. Оставаясь расплывчатой, она заявила, что ее цель - укрепить средний класс.

В течение всего интервью Харрис приходилось объяснять смену своей позиции по вопросам, таким как фрекинги. Изначально выступавшая против метода добычи газа, она теперь объясняет: "Я не буду запрещать фрекинги". Это вопрос, на котором Трамп часто нападает на нее, наряду с иммиграцией. Харрис защищала свою запись в качестве вице-президента во время интервью в отношении этих вопросов.

Харрис: "Следующий вопрос, пожалуйста".

Харрис отвергает нападки Трампа на ее идентичность как чернокожей американки как "одно и то же старое избитое шоу". - "Следующий вопрос, пожалуйста". Будучи первой женщиной, первым чернокожим и первым лицом азиатского происхождения, занявшем пост вице-президента США, она редко говорит о своем наследии или поле в своей кампании, держась кратко, если вообще упоминает об этом в интервью. Трамп часто нападает на демократов сексистскими или расистскими способами.

У Харрис многое поставлено на карту. Ранее телеинтервью с ее участием в качестве вице-президента, возможно, не оставят длительного впечатления. Однако интервью после провала Байдена против Трампа в июне было успешным - она выглядела уверенной и преданной своему лидеру. В этом интервью она повторила свою поддержку Байдена и четко дала понять, что не жалеет о своем решении на тот момент.

Панкейки, бекон и решительный уход

Прошло больше месяца с того момента, как Байден объявил о своем уходе с президентского поста, и Харрис полагалась на запланированные появления и тщательно избегала настойчивых вопросов прессы. Критика в адрес ее подхода поступала не только от Трампа и его сторонников, но и от CNN во время интервью, предоставив Харрис возможность представить свое сообщение и не только объяснить политику Байдена.

Харрис оставалась расплывчатой во многих областях и казалась вялой временами - но она все же поделилась занимательной историей о том дне, когда узнала о планах Байдена. "Моя семья присутствовала, в том числе мои молодые племянницы, и мы наслаждались панкейками", - сказала она. Ее племянницы спросили: "Тетя, можно мне еще бекона?" Когда она хотела провести время с семьей, телефон внезапно зазвонил, и Байден сообщил о своих планах.

Харрис играет в безопасности на сети.

CNN, воспринимаемая как либеральная, была выбранным каналом для кандидата, который предпочел канал, более дружественный к демократам. Харрис интервьюировала Бэш, которая вела дебаты Байден-Трамп и обладает опытом политической журналистики. Трамп, с другой стороны, часто дает интервью, обычно на каналах, поддерживающих его, и часто позволяющих ему избегать ответов на вопросы.

Напарник Харрис, Тим Уолз, играл второстепенную роль в интервью, как и ожидалось. В ответ на вопрос об ошибках в своем военном послужном списке Уолз объяснил: "Моя грамматика не всегда идеальна". 60-летний Уолз имеет лучшие рейтинги одобрения, чем кандидат в вице-президенты Трампа, Джей Ди Вэнс. Однако кандидаты в вице-президенты обычно не оказывают значительного влияния на исход выборов президента США.

Равная борьба

Выборы, похоже, будут очень напряженной борьбой между Харрис и Трампом. Несмотря на то, что уход Байдена с выборов поднял рейтинги демократов, их национальное преимущество все еще находится в пределах погрешности и поэтому не является сильным показателем. В конечном счете, исход президентских выборов зависит от колеблющихся штатов, где ни одна из партий не имеет преимущества.

Несмотря на предстоящие выборы, Харрис продолжает защищать политику администрации Байдена и призывает к свежему старту в политике. Ее республиканский оппонент, Трамп, уже прокомментировал интервью как "СКУЧНО" на своей платформе Truth Social.

Во время интервью Харрис была вынуждена объяснить свою меняющуюся позицию по фрекингам, в итоге заявив, что она не будет запрещать этот метод добычи газа, вопрос, на котором Трамп часто критикует ее.

Читайте также: