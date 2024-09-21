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ПолитикаНовости

Харрис принимает приглашение CNN на дебаты 23 октября, в очередной раз бросая вызов Трампу для очередного противостояния.

Вице-президент Камала Харрис согласилась на предложение CNN о дебатах, назначенных на 23 октября. Она бросила вызов своему противнику, бывшему Президенту Дональду Трампу, призывая его участвовать в еще одной публичной дискуссии в завершающей фазе кампании.

 and  Grigoriy Williams
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Вице-президент Камала Харрис и предыдущий главнокомандующий Дональд Трамп
Вице-президент Камала Харрис и предыдущий главнокомандующий Дональд Трамп

Харрис принимает приглашение CNN на дебаты 23 октября, в очередной раз бросая вызов Трампу для очередного противостояния.

"Вице-президент Харрис готова к новому шансу поделить славу с бывшим президентом Трампом", - заявила руководитель кампании Джен О'Мэлли Диллон в заявлении. "Президент Трамп не должен иметь возражений против принятия этого предложения".

Эта предлагаемая дебаты будет напоминать дебаты между Трампом и президентом Байденом в июне 2024 года, которые пройдут в студии CNN в Атланте, как предложил телеканал.

Трамп намекнул на возможность присоединиться к третьей дебате в прошлую неделю, после своего лицом к лицу с Харрис, организованного ABC в Филадельфии 10 сентября. "Возможно, если я в правильном настроении", - сказал он репортерам во время остановки в Калифорнии, после первоначального сообщения в Truth Social, "НЕ БУДЕТ ТРЕТЬЕЙ ДЕБАТЫ!"

Высоко влиятельная дебаты между Трампом и Байденом 27 июня стала поворотным моментом в кампании. После посредственной выступления на дебатах в Атланте Байден в итоге выбыл из гонки и поддержал Харрис в качестве демократического кандидата.

Для октября CNN предложила кампаниям формат дебатов, подобный июньскому, где Трамп и Харрис будут отвечать на вопросы модераторов в течение 90 минут без присутствия зрителей в студии.

"Оба - вице-президент Харрис и бывший президент Трамп - получили приглашения принять участие в дебатах CNN этой осенью", - заявило руководство телеканала. "Мы считаем, что это будет полезно для американского народа увидеть вторую дебаты между этими двумя претендентами на пост президента. Мы с нетерпением ждем ответов от обеих кампаний, чтобы общественность могла получить дополнительную информацию о окончательных решениях этих кандидатов".

Эта предлагаемая дебаты может существенно повлиять на политический ландшафт накануне президентских выборов 2024 года.

Если обе стороны согласятся, вторая дебаты между Трампом и Харрис может предоставить ценные сведения о политических взглядах и стратегиях этих кандидатов.

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