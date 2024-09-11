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Харрис помогал въезжать в страну многим преступникам.

Вопрос миграции является существенной темой в американской избирательной кампании. По мнению Трампа, иммиграция привела к снижению безопасности США, и он обвиняет своего конкурента Харрис в содействии этому.

 and  Elizabeth Wells
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- Харрис помогал въезжать в страну многим преступникам.

Трамп, баллотирующийся на пост президента США, выдвинул обвинения против своей соперницы Камалы Харрис, утверждая, что она позволяет массово въезжать в страну иммигрантам и преступникам без контроля. На первой теледебате с Харрис он заявил: "Она разрушила основу нашей нации". Ссылаясь на нынешнюю администрацию США, возглавляемую президентом Джо Байденом и Харрис в качестве вице-президента, Трамп сказал это. Он также подчеркнул, что во всем мире преступность снижается, а в США выходит из-под контроля. Трамп объявил о ранее неизвестном виде преступности, которую он назвал "преступностью мигрантов", достигшей уровня, который никто не ожидал. По его мнению, Америке нужны укрепленные границы и стены.

В ответ Харрис, действующая в качестве вице-президента США, регулярно критикуется Трампом по вопросам иммиграции. Харрис ответила, заявив, что Трамп помешал принятию закона, который мог бы укрепить охрану границ с помощью большего числа сотрудников, чтобы бороться с транснациональными преступными организациями, занимающимися торговлей оружием, наркотиками и людьми. Харрис призвала к лидеру, который работает над решениями, а не создает проблемы. Она также добавила, что Трамп предпочитает сосредоточиваться на проблемах, а не решать их.

Реформа иммиграционных законов является основной темой предвыборной кампании. Ситуация на границе остается спорной, многие агентства испытывают перегрузку в различных областях. Недавно Байден ужесточил законы об убежище для мигрантов, незаконно входящих из Мексики. Хотя число незаконных пересечений границы снизилось с пиковых уровней, многие все еще выбирают путь через южную границу, чтобы бежать от нищеты, насилия и политических кризисов на родине.

Трамп продолжает критиковать Харрис по вопросам иммиграции во время выборов, заявляя, что она позволяет въезжать в страну иммигрантам и преступникам без контроля. В свою очередь, Харрис обвинила Трампа в препятствовании принятию закона, который мог бы укрепить охрану границ и бороться с транснациональными преступными организациями.

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